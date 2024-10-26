Cedi Osman, Neden Avrupa Basketboluna Döndüğünü Açıkladı

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, sürpriz bir kararla NBA'den ayrılarak Avrupa basketboluna geri döndü. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaşan Cedi, neden döndüğüyle ilgili soruya 'itiraf' gibi cevap verdi.