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Cedi Osman, Neden Avrupa Basketboluna Döndüğünü Açıkladı

Cedi Osman, Neden Avrupa Basketboluna Döndüğünü Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 17:29

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, sürpriz bir kararla NBA'den ayrılarak Avrupa basketboluna geri döndü. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaşan Cedi, neden döndüğüyle ilgili soruya 'itiraf' gibi cevap verdi.

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Milli yıldız Cedi Osman, bir süredir Amerika'da NBA'de boy gösteriyordu. Tecrübeli oyuncu bu yaz sürpriz bir kararla Avrupa basketboluna döndü.

Milli yıldız Cedi Osman, bir süredir Amerika'da NBA'de boy gösteriyordu. Tecrübeli oyuncu bu yaz sürpriz bir kararla Avrupa basketboluna döndü.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşan Cedi Osman, dönüş kararıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşan Cedi Osman, dönüş kararıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

NBA'deki maç takviminden şikayet eden oyuncu "82 maç oynuyorsunuz, kazan ya da kaybet hemen unutup ertesi günkü maça hazırlanıyorsun. Avrupa daha farklı" dedi.

NBA'deki maç takviminden şikayet eden oyuncu "82 maç oynuyorsunuz, kazan ya da kaybet hemen unutup ertesi günkü maça hazırlanıyorsun. Avrupa daha farklı" dedi.

"Avrupa basketboluna 7 sene sonra dönmek kolay değil" diyen Cedi, "Kolay olur diye gelmiştim" dedi ve "Buranın da baskısı fazla, şampiyon takıma geldim sonuçta" dedi.

"Avrupa basketboluna 7 sene sonra dönmek kolay değil" diyen Cedi, "Kolay olur diye gelmiştim" dedi ve "Buranın da baskısı fazla, şampiyon takıma geldim sonuçta" dedi.

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