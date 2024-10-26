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Bülent Uygun'un Maç Sonu Röportajında Verdiği Tepki Olay Oldu: ''Anamıza, Karımıza Küfür Edenler...''

Bülent Uygun'un Maç Sonu Röportajında Verdiği Tepki Olay Oldu: ''Anamıza, Karımıza Küfür Edenler...''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 14:31

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Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un tepkisi çok konuşuldu. Uygun, maçta geriye düştüklerinde kendisine ve ailesine küfredenlere ''sessiz'' ama bir o kadar ilginç bir tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çeviren Sivasspor, deplasmanda rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çeviren Sivasspor, deplasmanda rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.

Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 2-0 geriye düştükten sonra sosyal medyadan ailesine küfür edenlere tepki gösterdi.

Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 2-0 geriye düştükten sonra sosyal medyadan ailesine küfür edenlere tepki gösterdi.

Bülent Uygun'un tepkisi sosyal medyada çok konuşulurken, röportajı izleyen bazı kişiler ''Canlı yayında küfür böyle edilir işte'' yorumunda bulundu.

Bülent Uygun'un tepkisi sosyal medyada çok konuşulurken, röportajı izleyen bazı kişiler ''Canlı yayında küfür böyle edilir işte'' yorumunda bulundu.

Bülent Uygun'un tepki gösterdiği o anları şuradan izleyebilirsiniz👇

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