Bülent Uygun'un Maç Sonu Röportajında Verdiği Tepki Olay Oldu: ''Anamıza, Karımıza Küfür Edenler...''

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un tepkisi çok konuşuldu. Uygun, maçta geriye düştüklerinde kendisine ve ailesine küfredenlere ''sessiz'' ama bir o kadar ilginç bir tepki gösterdi.