Bülent Uygun'un Maç Sonu Röportajında Verdiği Tepki Olay Oldu: ''Anamıza, Karımıza Küfür Edenler...''

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Trendyol Süper Lig'de dün akşam Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı çeviren Sivasspor, deplasmanda rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.
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Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 2-0 geriye düştükten sonra sosyal medyadan ailesine küfür edenlere tepki gösterdi.
Bülent Uygun'un tepkisi sosyal medyada çok konuşulurken, röportajı izleyen bazı kişiler ''Canlı yayında küfür böyle edilir işte'' yorumunda bulundu.
Bülent Uygun'un tepki gösterdiği o anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇
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