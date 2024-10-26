Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman? Tüm Dünyada Gözler El Clasico'ya Çevrildi!

Arda Güler'li Real Madrid, bu sezonun en formda takımlarından biri olan Barcelona ile karşılaşacak. Futbolun en büyük olaylarından biri olan El Clasico bir kez daha ekranları şenlendirecek.

Peki, Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milli futbolcu Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İşte dev maç öncesi tüm detaylar...