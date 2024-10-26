Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman? Tüm Dünyada Gözler El Clasico'ya Çevrildi!
Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman? Tüm Dünyada Gözler El Clasico'ya Çevrildi!
Arda Güler'li Real Madrid, bu sezonun en formda takımlarından biri olan Barcelona ile karşılaşacak. Futbolun en büyük olaylarından biri olan El Clasico bir kez daha ekranları şenlendirecek.
Peki, Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milli futbolcu Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İşte dev maç öncesi tüm detaylar...
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Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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El Clasico Real Madrid - Barcelona Maçı Hangi Kanalda?
Real Madrid - Barcelona Maçında Arda Güler Oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Dortmund karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarken Barcelona da evinde Bayern Münih'i 4-1'le geçmişti.
Karşılaşma öncesi iki ezeli rakip arasındaki puan farkının sadece 3 olması ise bu maçı daha da önemli kılıyor.
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