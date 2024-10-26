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Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman? Tüm Dünyada Gözler El Clasico'ya Çevrildi!

Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman? Tüm Dünyada Gözler El Clasico'ya Çevrildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 12:31

Arda Güler'li Real Madrid, bu sezonun en formda takımlarından biri olan Barcelona ile karşılaşacak. Futbolun en büyük olaylarından biri olan El Clasico bir kez daha ekranları şenlendirecek. 

Peki, Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milli futbolcu Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İşte dev maç öncesi tüm detaylar...

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Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Real Madrid - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

İspanya LaLiga’da 11. hafta El Clasico'ya sahne olacak. Real Madrid'in Barcelona'yı Santiago Bernabeu'da konuk edeceği dev maç bu akşam (26 Ekim Cumartesi) saat 22.00'de başlayacak.

El Clasico Real Madrid - Barcelona Maçı Hangi Kanalda?

El Clasico Real Madrid - Barcelona Maçı Hangi Kanalda?

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak lig mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Barcelona Maçında Arda Güler Oynayacak mı?

Real Madrid - Barcelona Maçında Arda Güler Oynayacak mı?

El Clasico öncesi Real Madrid’de Rodrygo ve Brahim Diaz’ın sakatlıkları bulunuyor. İspanyol basınına göre Arda Güler’in Barcalona maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Dortmund karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarken Barcelona da evinde Bayern Münih'i 4-1'le geçmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Dortmund karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarken Barcelona da evinde Bayern Münih'i 4-1'le geçmişti.

Karşılaşma öncesi iki ezeli rakip arasındaki puan farkının sadece 3 olması ise bu maçı daha da önemli kılıyor.

Karşılaşma öncesi iki ezeli rakip arasındaki puan farkının sadece 3 olması ise bu maçı daha da önemli kılıyor.

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