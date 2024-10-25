Arda Güler, El Clasico'da Forma Giyecek mi? İspanya Basınından Arda Güler'e Destek

'Vinicius, Bellingham ve Mbappe'nin forvetteki yeri değişmez. Arda'nın önünde ise Modric, Camavinga ve Tchouameni gibi isimler var. Maalesef, ilk 11'de oynamak için forma sayısı sınırlı. Bir sürpriz olursa, bu hem Arda hem de Türkiye adına güzel olur. Arda için asıl mesele El Clasico'da ilk 11'de yer almak değil, maçlarda daha fazla süre almak.'