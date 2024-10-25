Arda Güler, El Clasico'da Forma Giyecek mi? İspanya Basınından Arda Güler'e Destek
Arda Güler, El Clasico'da Forma Giyecek mi? İspanya Basınından Arda Güler'e Destek
Real Madrid'de bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler için İspanya basınından ilginç yorumlar yapıldı. Hafta sonu El Clasico'da süre alması beklenen milli yıldız için anahtar sözcük İspanya basınına göre 'sabır'.
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Real Madrid'de süre almakta zorlanan ve Ancelotti ile adeta Real Madrid taraftarını karşı karşıya getiren Arda Güler'e İspanya basınında da büyük ilgi var.
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Hafta sonu Real Madrid, El Clasico'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in süre alıp alamayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Anadolu Ajansı, konuyu İspanyol gazetecilerle konuştu.
Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez, Arda'nın geçtiğimiz yıla göre gol vuruşlarında geriye gittiğini söylerken milli oyuncunun ikinci yarıda oyuna gireceğini ileri sürdü.
Cope Radyosu adına Real Madrid'i izleyen gazeteci Melchor Ruiz "Bu sene daha fazla süre alacak bu bir gerçek ama biraz daha sabredip kendisini geliştirmeli" şeklinde açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport Gazetesinin Madrid Temsilcisi Filippo Maria Ricci ise milli oyuncunun milli takımdaki şampiyona performansını överken "daha fazla süre almasını bekliyordum neden oynamıyor bilmiyorum. Ancelotti onu halen rekabete hazır görmüyor demek ki" açıklaması yaptı.
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İtalyan gazeteci Ricci daha sonra Arda'nın alternatif bir isim haline geldiğini söyleyerek Madrid ekibinin adeta "demirbaş" oyunculara sahip olduğunu söyledi:
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