Beşiktaş'ın Eski Genç Yıldızı Lyon Karşısında Eski Takımını Yalnız Bırakmadı
Beşiktaş'ın Eski Genç Yıldızı Lyon Karşısında Eski Takımını Yalnız Bırakmadı
Beşiktaş'ın altyapısında yetişerek genç yaşta Avrupa'nın yolunu tutan Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ı Lyon deplasmanında yalnız bırakmadı.
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Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve A takıma çıkar çıkmaz fark yaratmayı başaran Emirhan'ın futbolunun tadı Beşiktaşlıların damağında kalmıştı.
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İlk sezonuyla birlikte Avrupa'nın dikkatini çeken Emirhan, Beşiktaş'la sözleşme yenilememiş ve İtalya ekiplerinden Torino'ya imza atmıştı.
Torino'da istediği süreyi bulamayan genç oyuncu Başakşehir'e kiralanmış. Başakşehir'deki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
Başakşehir'deki sezonun ardından Emirhan bu yaz kamp döneminde çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.
Beşiktaş'ın Lyon'u deplasmanda 1-0 yendiği maçta ise Emirhan eski takımını yalnız bırakmadı. Bir taraftarın paylaştığı kutlama videosunda taraftarlar arasında görünen Emirhan, Beşiktaş taraftarından da bolca destek gördü.
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