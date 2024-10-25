Fenerbahçe Taraftarının İsmail Kartal’a İnanılmaz Derecede Benzerliği Gündem Oldu: "Hocam?"

Dün akşam Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal’a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yarattı. Maçın 1-1 berabere sonuçlandığı karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirildi.