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Fenerbahçe Taraftarının İsmail Kartal’a İnanılmaz Derecede Benzerliği Gündem Oldu: "Hocam?"

Fenerbahçe Taraftarının İsmail Kartal’a İnanılmaz Derecede Benzerliği Gündem Oldu: "Hocam?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 14:33

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Dün akşam Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal’a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yarattı. Maçın 1-1 berabere sonuçlandığı karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

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Taraftarın, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’a olan benzerliği, diğer taraftarların gözünden kaçmadı.

Taraftarın, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’a olan benzerliği, diğer taraftarların gözünden kaçmadı.

@eraslangkkya isimli TikTok hesabından paylaşılan videoda, taraftarın Kartal’a ne kadar benzediği dikkat çekerken, video kısa sürede binlerce izlenme aldı.

@eraslangkkya isimli TikTok hesabından paylaşılan videoda, taraftarın Kartal’a ne kadar benzediği dikkat çekerken, video kısa sürede binlerce izlenme aldı.

O anlar için👇🎥

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