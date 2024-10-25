Fenerbahçe Taraftarının İsmail Kartal’a İnanılmaz Derecede Benzerliği Gündem Oldu: "Hocam?"

Dün akşam Manchester United ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Fenerbahçe tribünlerinde yer alan bir taraftarın İsmail Kartal’a olan inanılmaz benzerliği büyük şaşkınlık yarattı. Maçın 1-1 berabere sonuçlandığı karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
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Taraftarın, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’a olan benzerliği, diğer taraftarların gözünden kaçmadı.
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@eraslangkkya isimli TikTok hesabından paylaşılan videoda, taraftarın Kartal’a ne kadar benzediği dikkat çekerken, video kısa sürede binlerce izlenme aldı.
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