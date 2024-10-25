Görüş Bildir
Haberler
Video
Bern’de İş Sonrası Eve Dönüş Keyfi: Kendilerini Nehrin Akışına Bırakıyorlar!

Bern’de İş Sonrası Eve Dönüş Keyfi: Kendilerini Nehrin Akışına Bırakıyorlar!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:16

İçerik Devam Ediyor

İsviçre’nin başkenti Bern’de işten çıkanların eve dönüş şekli görenleri şaşırtıyor! Yorgunluklarını geride bırakmak isteyen Bernliler, kıyafetlerini su geçirmez çantalara koyup kendilerini Aare Nehri’nin serin sularına bırakıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her yaz yaptıkları bu keyifli ve rahatlatıcı yolculuk hem bedeni dinlendiriyor hem de eve ulaşmanın farklı bir yolunu sunuyor.

Her yaz yaptıkları bu keyifli ve rahatlatıcı yolculuk hem bedeni dinlendiriyor hem de eve ulaşmanın farklı bir yolunu sunuyor.

İsviçrelilerin işten eve dönüş yolu olarak kullandıkları bu nehir, sosyal medyada beğeni toplarken yaptıkları keyifli yolculuk hayranlık uyandırdı.

İsviçrelilerin işten eve dönüş yolu olarak kullandıkları bu nehir, sosyal medyada beğeni toplarken yaptıkları keyifli yolculuk hayranlık uyandırdı.

Video için👇🎥

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın