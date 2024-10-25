Bern’de İş Sonrası Eve Dönüş Keyfi: Kendilerini Nehrin Akışına Bırakıyorlar!

Saldırı Sonrası TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemleri Artırıldı: Jandarma Ekipleri, Taksileri Özel Olarak Kontrol Ediyor

Fatih Altaylı, TUSAŞ Saldırısıyla İlgili Konuştu: "Dün Sabah, Pek Çok Kişi Böyle Bir Saldırıdan Bahsetti"