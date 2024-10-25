Bern’de İş Sonrası Eve Dönüş Keyfi: Kendilerini Nehrin Akışına Bırakıyorlar!

İsviçre’nin başkenti Bern’de işten çıkanların eve dönüş şekli görenleri şaşırtıyor! Yorgunluklarını geride bırakmak isteyen Bernliler, kıyafetlerini su geçirmez çantalara koyup kendilerini Aare Nehri’nin serin sularına bırakıyor.
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Her yaz yaptıkları bu keyifli ve rahatlatıcı yolculuk hem bedeni dinlendiriyor hem de eve ulaşmanın farklı bir yolunu sunuyor.
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İsviçrelilerin işten eve dönüş yolu olarak kullandıkları bu nehir, sosyal medyada beğeni toplarken yaptıkları keyifli yolculuk hayranlık uyandırdı.
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