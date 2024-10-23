Çin'de Yaşayan İçerik Üreticisinin "Sürücüsüz Otobüs" Deneyimi: "Mersin Çarşı Hatlarında Bile Çalışır"

Çin'de yaşayan içerik üreticisi @erdemersoy, şehir içi ulaşımda kullanılan sürücüsüz otobüs deneyimini takipçileriyle paylaştı.
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Merakla otobüslerden birini deneyimleyen @erdemersoy, emniyet kemeri zorunlu olan aracın kemer takılmadan harekete geçmediğini belirtti.
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Ersoy, deneyimini "Rahat ve konforlu bir yolculuktu, bizdeki Mersin çarşı hatlarında bile çalışır" diyerek esprili bir şekilde aktardı. Peki, sürücüsüz otobüslerin Türkiye'de de kullanılması sizce mümkün mü?
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