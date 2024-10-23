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Çin'de Yaşayan İçerik Üreticisinin "Sürücüsüz Otobüs" Deneyimi: "Mersin Çarşı Hatlarında Bile Çalışır"

Çin'de Yaşayan İçerik Üreticisinin "Sürücüsüz Otobüs" Deneyimi: "Mersin Çarşı Hatlarında Bile Çalışır"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 12:57

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Çin'de yaşayan içerik üreticisi @erdemersoy, şehir içi ulaşımda kullanılan sürücüsüz otobüs deneyimini takipçileriyle paylaştı.

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Merakla otobüslerden birini deneyimleyen @erdemersoy, emniyet kemeri zorunlu olan aracın kemer takılmadan harekete geçmediğini belirtti.

Merakla otobüslerden birini deneyimleyen @erdemersoy, emniyet kemeri zorunlu olan aracın kemer takılmadan harekete geçmediğini belirtti.

Otobüs, sadece A noktasından B noktasına gitmekle kalmayıp, duraklardan yolcu alıp indirerek tam kapsamlı bir ulaşım hizmeti sunuyor.

Ersoy, deneyimini "Rahat ve konforlu bir yolculuktu, bizdeki Mersin çarşı hatlarında bile çalışır" diyerek esprili bir şekilde aktardı. Peki, sürücüsüz otobüslerin Türkiye'de de kullanılması sizce mümkün mü?

Ersoy, deneyimini "Rahat ve konforlu bir yolculuktu, bizdeki Mersin çarşı hatlarında bile çalışır" diyerek esprili bir şekilde aktardı. Peki, sürücüsüz otobüslerin Türkiye'de de kullanılması sizce mümkün mü?

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