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Yüzük Parmağının Duygusal Hikayesi: Aşkın Sembolü Neden Bu Parmak?

Yüzük Parmağının Duygusal Hikayesi: Aşkın Sembolü Neden Bu Parmak?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 14:55

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Yüzük parmağının hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Bir içerik üreticisi tarafından paylaşılan videoda yüzük parmağının isminin nereden geldiği ve hikayesi anlatıldı.

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Videoda, Çinlilerin eski bir rivayetine göre her parmağın birini ya da bir şeyi temsil ettiğinden bahsediliyor: Baş parmak anne babaları, işaret parmağı kardeşleri, orta parmak insanın kendisini, yüzük parmağı eşini ve serçe parmak ise çocukları simgeliyor.

Videoda, Çinlilerin eski bir rivayetine göre her parmağın birini ya da bir şeyi temsil ettiğinden bahsediliyor: Baş parmak anne babaları, işaret parmağı kardeşleri, orta parmak insanın kendisini, yüzük parmağı eşini ve serçe parmak ise çocukları simgeliyor.

Hikayenin en ilginç kısmı ise parmakları birleştirdiğinizde ortaya çıkıyor. Orta parmağınızı kıvırıp diğer parmakları uç uca getirdiğinizde, her parmak birbirinden kolayca ayrılabiliyor; ancak yüzük parmakları ayrılmıyor.

Hikayenin en ilginç kısmı ise parmakları birleştirdiğinizde ortaya çıkıyor. Orta parmağınızı kıvırıp diğer parmakları uç uca getirdiğinizde, her parmak birbirinden kolayca ayrılabiliyor; ancak yüzük parmakları ayrılmıyor.

İşte detaylar👇📽️

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