Yüzük Parmağının Duygusal Hikayesi: Aşkın Sembolü Neden Bu Parmak?

Yüzük parmağının hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Bir içerik üreticisi tarafından paylaşılan videoda yüzük parmağının isminin nereden geldiği ve hikayesi anlatıldı.
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Videoda, Çinlilerin eski bir rivayetine göre her parmağın birini ya da bir şeyi temsil ettiğinden bahsediliyor: Baş parmak anne babaları, işaret parmağı kardeşleri, orta parmak insanın kendisini, yüzük parmağı eşini ve serçe parmak ise çocukları simgeliyor.
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Hikayenin en ilginç kısmı ise parmakları birleştirdiğinizde ortaya çıkıyor. Orta parmağınızı kıvırıp diğer parmakları uç uca getirdiğinizde, her parmak birbirinden kolayca ayrılabiliyor; ancak yüzük parmakları ayrılmıyor.
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