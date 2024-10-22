Kredi Kartlarının Üzerindeki Numaraların Sırrı: Luhn Algoritması Nedir?

Kredi kartlarının üzerindeki numaraların rastgele olmadığını biliyor muydunuz? Bu sayılar, 'Luhn algoritması' adı verilen bir matematiksel düzenlemeye göre sıralanıyor.
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1960 yılında Hans Peter Luhn tarafından geliştirilen bu algoritma, her kartın geçerli olup olmadığını temel bir matematik işlemiyle doğrulama imkanı sunuyor.
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Görünüşte karmaşık gibi dursa da Luhn algoritması oldukça pratik bir doğrulama aracı. Banka ve kredi kartlarının yanı sıra, çeşitli dijital sistemlerde kullanılan bu yöntem, kart numaralarındaki hataları anında fark edebiliyor.
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