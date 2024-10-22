Görüş Bildir
Haberler
Video
Kredi Kartlarının Üzerindeki Numaraların Sırrı: Luhn Algoritması Nedir?

Kredi Kartlarının Üzerindeki Numaraların Sırrı: Luhn Algoritması Nedir?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 14:21

İçerik Devam Ediyor

Kredi kartlarının üzerindeki numaraların rastgele olmadığını biliyor muydunuz? Bu sayılar, 'Luhn algoritması' adı verilen bir matematiksel düzenlemeye göre sıralanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1960 yılında Hans Peter Luhn tarafından geliştirilen bu algoritma, her kartın geçerli olup olmadığını temel bir matematik işlemiyle doğrulama imkanı sunuyor.

1960 yılında Hans Peter Luhn tarafından geliştirilen bu algoritma, her kartın geçerli olup olmadığını temel bir matematik işlemiyle doğrulama imkanı sunuyor.

Görünüşte karmaşık gibi dursa da Luhn algoritması oldukça pratik bir doğrulama aracı. Banka ve kredi kartlarının yanı sıra, çeşitli dijital sistemlerde kullanılan bu yöntem, kart numaralarındaki hataları anında fark edebiliyor.

Görünüşte karmaşık gibi dursa da Luhn algoritması oldukça pratik bir doğrulama aracı. Banka ve kredi kartlarının yanı sıra, çeşitli dijital sistemlerde kullanılan bu yöntem, kart numaralarındaki hataları anında fark edebiliyor.

İşte detaylar👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın