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İrlanda'da 'Hey Gidi Koca Dünya' Şarkısı: Yabancı Kadından Büyüleyici Performans!

İrlanda'da 'Hey Gidi Koca Dünya' Şarkısı: Yabancı Kadından Büyüleyici Performans!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 13:20

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İrlanda'da yaşayan içerik üreticisi Yasin Çayır, röportaj yaptığı yabancı bir kadının Türkçe 'Hey Gidi Koca Dünya' şarkısını söylediği anları takipçileriyle paylaştı.

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Mikrofon uzatılan kadın, Türkçe şarkı bildiğini belirttikten sonra Yasin Çayır’ın hangi şarkıyı bildiğini sorması üzerine "goca dünya" diyerek şarkıyı söylemeye başladı.

Mikrofon uzatılan kadın, Türkçe şarkı bildiğini belirttikten sonra Yasin Çayır’ın hangi şarkıyı bildiğini sorması üzerine "goca dünya" diyerek şarkıyı söylemeye başladı.

Kadının büyüleyici sesi ve şarkıyı yorumlayış biçimi, Yasin Çayır’ı adeta şoka uğrattı. Eğlenceli ve samimi anların kaydedildiği bu video, sosyal medyada beğeni topladı.

Kadının büyüleyici sesi ve şarkıyı yorumlayış biçimi, Yasin Çayır’ı adeta şoka uğrattı. Eğlenceli ve samimi anların kaydedildiği bu video, sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o anlar👇📽️

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