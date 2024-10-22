İrlanda'da 'Hey Gidi Koca Dünya' Şarkısı: Yabancı Kadından Büyüleyici Performans!

İrlanda'da yaşayan içerik üreticisi Yasin Çayır, röportaj yaptığı yabancı bir kadının Türkçe 'Hey Gidi Koca Dünya' şarkısını söylediği anları takipçileriyle paylaştı.
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Mikrofon uzatılan kadın, Türkçe şarkı bildiğini belirttikten sonra Yasin Çayır’ın hangi şarkıyı bildiğini sorması üzerine "goca dünya" diyerek şarkıyı söylemeye başladı.
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Kadının büyüleyici sesi ve şarkıyı yorumlayış biçimi, Yasin Çayır’ı adeta şoka uğrattı. Eğlenceli ve samimi anların kaydedildiği bu video, sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o anlar👇📽️
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