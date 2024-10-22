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Astrolog Tuğba Karadayı En Çok Küfreden Burçları Açıkladı: Listenin Zirvesinde Koç Var!

Astrolog Tuğba Karadayı En Çok Küfreden Burçları Açıkladı: Listenin Zirvesinde Koç Var!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 10:49

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Astrolog @tugbakaradayi, astrolojik göstergelere dayandırdığı analizle en çok küfreden burçları açıkladı.

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Karadayı’nın hazırladığı listede zirvede Koç burcu yer aldı. Küfür eden burçları yalnızca sıralamakla kalmayan astrolog, burçların hangi tarzda küfürler kullandığını da eğlenceli bir üslupla anlattı.

Karadayı’nın hazırladığı listede zirvede Koç burcu yer aldı. Küfür eden burçları yalnızca sıralamakla kalmayan astrolog, burçların hangi tarzda küfürler kullandığını da eğlenceli bir üslupla anlattı.

Burçların küfür stillerine dikkat çeken Karadayı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki sizce en çok hangi burç küfür ediyor? Haydi, yorumlarda tahminlerinizi paylaşın!

Burçların küfür stillerine dikkat çeken Karadayı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki sizce en çok hangi burç küfür ediyor? Haydi, yorumlarda tahminlerinizi paylaşın!

Videonun tamamı için 👇📽️

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