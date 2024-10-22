Astrolog Tuğba Karadayı En Çok Küfreden Burçları Açıkladı: Listenin Zirvesinde Koç Var!

Astrolog @tugbakaradayi, astrolojik göstergelere dayandırdığı analizle en çok küfreden burçları açıkladı.
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Karadayı’nın hazırladığı listede zirvede Koç burcu yer aldı. Küfür eden burçları yalnızca sıralamakla kalmayan astrolog, burçların hangi tarzda küfürler kullandığını da eğlenceli bir üslupla anlattı.
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Burçların küfür stillerine dikkat çeken Karadayı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki sizce en çok hangi burç küfür ediyor? Haydi, yorumlarda tahminlerinizi paylaşın!
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