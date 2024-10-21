Adalet Mücadelesiyle Tarihe Geçti: Yenidoğan Çetesini Çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin Kimdir?

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlı adımlarıyla Türk adaletine önemli katkılarda bulunarak tarihe geçti. Yenidoğan çetesinin sorumluluğunu üstlenen bebek katillerini yakalayarak, en az 12 bebeğin ölümüne sebep olan bu çeteyi çökertme operasyonunu gerçekleştiren Engin, göreve başlamasının ardından ilk önemli operasyonunu başarıyla tamamladı.