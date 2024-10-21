Adalet Mücadelesiyle Tarihe Geçti: Yenidoğan Çetesini Çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin Kimdir?

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlı adımlarıyla Türk adaletine önemli katkılarda bulunarak tarihe geçti. Yenidoğan çetesinin sorumluluğunu üstlenen bebek katillerini yakalayarak, en az 12 bebeğin ölümüne sebep olan bu çeteyi çökertme operasyonunu gerçekleştiren Engin, göreve başlamasının ardından ilk önemli operasyonunu başarıyla tamamladı.
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1989 yılında Almanya’da doğan Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
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Mesleğine savcı adayı olarak başlayan Engin, "Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir" diyerek, yüreklerimizin yandığı bu günlerde azmiyle bizlere ilham oldu.
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