Beylikdüzü'nde ‘Yenidoğan Çetesi' Soruşturması Kapsamında Kapatılan Hastanenin Çalışanlarına Tepki

Beylikdüzü'nde, Özel Medilife Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi' iddiaları nedeniyle kapatılma sürecine girdi. Özel Medilife Hastanesi çalışanlarının, hastanenin Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasını protesto ettikleri eylemde tansiyon yükseldi.
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Kalabalığın arasına çocuğuyla giren bir kadın, çalışanlara sert tepki göstererek “Katiller!” diye bağırdı ve protestocuların üzerine yürüdü. Polis ekipleri kadını güçlükle sakinleştirebildi.
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Olay sırasında sinir krizi geçiren kadının, “Katiller! Yaşadıklarımı anlatacağım!” diye haykırdığı görüldü. Polisin müdahalesine rağmen uzun süre sakinleşmeyen kadın, eşinin olay yerine gelmesiyle yatıştı ve ardından bölgeden ayrıldı.
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