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Yenidoğan Çetesi’nden Sonra Yeni Skandal: Diyaliz Çetesi!

Yenidoğan Çetesi’nden Sonra Yeni Skandal: Diyaliz Çetesi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.10.2024 - 08:15

Türkiye’nin gündemindeki yenidoğan çetesi skandalından sonra şimdi de ‘diyaliz çetesi’ ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Ergin, benzer şebekenin aynı çarkı yaşlılar üzerinden işlettiğini belirterek tüm detayları SÖZCÜ TV’de anlattı.

İştem detaylar…

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yenidogan-da...
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Türkiye, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerini konuşuyor.

Türkiye, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerini konuşuyor.

Skandalın ardı arkası kesilmezken şimdi de İstanbul’daki ‘diyaliz çetesi’ gündeme geldi.

Skandalın ardı arkası kesilmezken şimdi de İstanbul’daki ‘diyaliz çetesi’ gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Ergin, SÖZCÜ TV’de katıldığı programda yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini anlattı.

Gazeteci Fatih Ergin, SÖZCÜ TV’de katıldığı programda yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini anlattı.

Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti.

Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti.

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesi kısıtlanırken özellikle hedefin yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız’daki detayları görmesi kısıtlanırken özellikle hedefin yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.
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