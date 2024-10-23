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Adana’da Gebe Bilgilendirme Sınıfı'ndaki Baba Adayları "Hamile Tulumu" Giyerek Eşlerine Destek Oluyor

Adana’da Gebe Bilgilendirme Sınıfı'ndaki Baba Adayları "Hamile Tulumu" Giyerek Eşlerine Destek Oluyor

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 11:38

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Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda babalar, eşlerinin hamilelikte yaşadığı zorlukları anlamak için 'hamile tulumu' giyiyor.

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2017'de Yurt Mahallesi'nde açılan merkezde, uzmanlar çeşitli sağlık hizmetleri sunarken, anne adayları için doğum sürecine hazırlık eğitimleri veriliyor. 9 saatlik eğitimde kadınlar, doğum öncesi ve sonrası süreçlerle ilgili bilgilendirilirken, baba adayları da sürece aktif olarak katılıyor.

2017'de Yurt Mahallesi'nde açılan merkezde, uzmanlar çeşitli sağlık hizmetleri sunarken, anne adayları için doğum sürecine hazırlık eğitimleri veriliyor. 9 saatlik eğitimde kadınlar, doğum öncesi ve sonrası süreçlerle ilgili bilgilendirilirken, baba adayları da sürece aktif olarak katılıyor.

Eşine destek olmak için hamile tulumu giyen bir baba adayı, deneyim sonrası duygularını, “Göründüğünden çok daha zor. Eşimin neler yaşadığını daha iyi anladım,” sözleriyle paylaştı.

Eşine destek olmak için hamile tulumu giyen bir baba adayı, deneyim sonrası duygularını, “Göründüğünden çok daha zor. Eşimin neler yaşadığını daha iyi anladım,” sözleriyle paylaştı.

İşte o anlar👇📽️

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