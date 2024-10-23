Adana’da Gebe Bilgilendirme Sınıfı'ndaki Baba Adayları "Hamile Tulumu" Giyerek Eşlerine Destek Oluyor

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda babalar, eşlerinin hamilelikte yaşadığı zorlukları anlamak için 'hamile tulumu' giyiyor.
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2017'de Yurt Mahallesi'nde açılan merkezde, uzmanlar çeşitli sağlık hizmetleri sunarken, anne adayları için doğum sürecine hazırlık eğitimleri veriliyor. 9 saatlik eğitimde kadınlar, doğum öncesi ve sonrası süreçlerle ilgili bilgilendirilirken, baba adayları da sürece aktif olarak katılıyor.
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Eşine destek olmak için hamile tulumu giyen bir baba adayı, deneyim sonrası duygularını, “Göründüğünden çok daha zor. Eşimin neler yaşadığını daha iyi anladım,” sözleriyle paylaştı.
İşte o anlar👇📽️
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