'Hangi Ünlüyle Yemeğe Çıkmak İstersin?' Sorusu Yöneltilen Amcanın Cevabı Gönülleri Fethetti

Bir röportajda 'Meryem Uzerli ile mi, Beren Saat ile mi yemeğe çıkmak istersin?' sorusu yöneltilen amca, verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.
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Hanımına olan bağlılığını gösteren amca, büyük bir rahatlıkla, “Ben eşimden başkasını bilmem, tanımam. Çıkmam” diyerek profesyonel ve net bir yanıt verdi.
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Bu samimi anlar, @aydinhedef isimli Instagram sayfasında paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Amcanın romantik ve sadakat dolu tavrı, izleyenlerin kalbini ısıttı.
İşte o anlar👇📽️
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Yakalanıp töbe edenler amca kesin 😄