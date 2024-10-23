Yıllar Sonra Sakalını Kesen Adam, Eşini Şaşkına Çevirdi: "Hayır İnanmıyorum"

@orkunzellll adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video, çiftin eğlenceli anlarıyla izleyenlerin yüzünde gülümseme bıraktı.
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Yıllardır sakallı haline alışkın olan adam, bu kez radikal bir karar alarak sakallarını kesti ve eşine sürpriz yapmak için onu yanına çağırdı.
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Kadın, eşini sakalsız görünce gözlerine inanamadı ve şok dolu bakışlarıyla bu sürpriz karşısında ne yapacağını şaşırdı.
İşte o anlar👇📽️
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