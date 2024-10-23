Görüş Bildir
Haberler
Video
Yıllar Sonra Sakalını Kesen Adam, Eşini Şaşkına Çevirdi: "Hayır İnanmıyorum"

Yıllar Sonra Sakalını Kesen Adam, Eşini Şaşkına Çevirdi: "Hayır İnanmıyorum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 17:23

İçerik Devam Ediyor

@orkunzellll adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video, çiftin eğlenceli anlarıyla izleyenlerin yüzünde gülümseme bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllardır sakallı haline alışkın olan adam, bu kez radikal bir karar alarak sakallarını kesti ve eşine sürpriz yapmak için onu yanına çağırdı.

Yıllardır sakallı haline alışkın olan adam, bu kez radikal bir karar alarak sakallarını kesti ve eşine sürpriz yapmak için onu yanına çağırdı.

Kadın, eşini sakalsız görünce gözlerine inanamadı ve şok dolu bakışlarıyla bu sürpriz karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Kadın, eşini sakalsız görünce gözlerine inanamadı ve şok dolu bakışlarıyla bu sürpriz karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Ggenç kadın, şaşkınlığını şu sözlerle paylaştı: 'Görünce harbiden şok geçirdim, neye uğradığımı falan şaşırdım. Hala da yeni haline alışamadım. Tek dileğim bir an önce uzaması.'

İşte o anlar👇📽️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın