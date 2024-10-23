Yıllar Sonra Sakalını Kesen Adam, Eşini Şaşkına Çevirdi: "Hayır İnanmıyorum"

Dubai Çikolatası Akımına Sosyal Medyanın Sevilen Yüzü Hayriye Teyze de Katıldı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışına Tepki: "Buna En İyi Cevabı Toplum Verecektir"

Tatilde Karşılaştıkları Masum Köpekle Ayrılamayan Çift Ona Yeni Bir Hayat Verdi

Yeni Evlenen Kadının Sakarlıklarını Görünce Kurşun Döktürmenin Şart Olduğunu Düşüneceksiniz

Arkadaş ve En Yakın Arkadaş Arasındaki İnce Çizgiyi Gözler Önüne Seren Video Viral Oldu