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Bildiklerimizi Unutturan Kandıralı Ferdi Bu Kez Şarkıları Doğru Söylemeye Çalıştı

Bildiklerimizi Unutturan Kandıralı Ferdi Bu Kez Şarkıları Doğru Söylemeye Çalıştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 16:43

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Kandıralı Ferdi, yanlış sözlerle söylediği şarkılarla sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri haline geldi. Özellikle 'Aşkın Olayım' ve ''İncir' şarkılarına kendine özgü yorum katarak söylemesiyle hatırlıyoruz. Birçok programa katılan Ferdi, ne yaptıysa şarkıları doğru söylemeyi başaramadı.

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Bu defa Kandıralı Ferdi'ye şarkı sözlerini tane tane okutmaya çalıştık. Ancak denemelerinin çoğunda yine aynı hatalarla karşılaştık.

Bu defa Kandıralı Ferdi'ye şarkı sözlerini tane tane okutmaya çalıştık. Ancak denemelerinin çoğunda yine aynı hatalarla karşılaştık.

Yine de videonun sonunda, Ferdi'nin güzel sesiyle söylediği şarkı kulakların pasını silmeyi başardı! Tabii sözler yine yanlış…

Yine de videonun sonunda, Ferdi'nin güzel sesiyle söylediği şarkı kulakların pasını silmeyi başardı! Tabii sözler yine yanlış…

Videonun tamamı için👇📽️

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