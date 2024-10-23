Bildiklerimizi Unutturan Kandıralı Ferdi Bu Kez Şarkıları Doğru Söylemeye Çalıştı

Kandıralı Ferdi, yanlış sözlerle söylediği şarkılarla sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri haline geldi. Özellikle 'Aşkın Olayım' ve ''İncir' şarkılarına kendine özgü yorum katarak söylemesiyle hatırlıyoruz. Birçok programa katılan Ferdi, ne yaptıysa şarkıları doğru söylemeyi başaramadı.