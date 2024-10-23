Arkadaş ve En Yakın Arkadaş Arasındaki İnce Çizgiyi Gözler Önüne Seren Video Viral Oldu

Arkadaş ve en yakın arkadaş arasındaki ince çizgiyi bilmeyen yoktur. TikTok kullanıcısı @aselinlikli tarafından paylaşılan bir video, bu farkları eğlenceli bir şekilde gözler önüne serdi.
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Videoda, normal bir arkadaşın eve geldiğinde nasıl davrandığı ile en yakın arkadaşın gelişi arasındaki farklılıklar aktarıldı.
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Herkesin izlerken kendi yakın arkadaşıyla bir anısını aklına getiren video, beğeni topladı.
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