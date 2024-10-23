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Arkadaş ve En Yakın Arkadaş Arasındaki İnce Çizgiyi Gözler Önüne Seren Video Viral Oldu

Arkadaş ve En Yakın Arkadaş Arasındaki İnce Çizgiyi Gözler Önüne Seren Video Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 16:06

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Arkadaş ve en yakın arkadaş arasındaki ince çizgiyi bilmeyen yoktur. TikTok kullanıcısı @aselinlikli tarafından paylaşılan bir video, bu farkları eğlenceli bir şekilde gözler önüne serdi.

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Videoda, normal bir arkadaşın eve geldiğinde nasıl davrandığı ile en yakın arkadaşın gelişi arasındaki farklılıklar aktarıldı.

Videoda, normal bir arkadaşın eve geldiğinde nasıl davrandığı ile en yakın arkadaşın gelişi arasındaki farklılıklar aktarıldı.

İlk kısımda, sıradan bir arkadaşın evdeki davranışları gösterilirken, ikinci kısımda en yakın arkadaşın gelişiyle yaşanan samimi anlar ve esprili durumlar yüzleri gülümsetti.

Herkesin izlerken kendi yakın arkadaşıyla bir anısını aklına getiren video, beğeni topladı.

Herkesin izlerken kendi yakın arkadaşıyla bir anısını aklına getiren video, beğeni topladı.

Videonun tamamı için👇📽️

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