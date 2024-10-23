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Motosikletli, Trafik Polisine 'Bu Dilan Polat’ın Arabası mı?' Diye Sordu: Araç Komançero Çetesine Ait Çıktı

Motosikletli, Trafik Polisine 'Bu Dilan Polat’ın Arabası mı?' Diye Sordu: Araç Komançero Çetesine Ait Çıktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 14:58

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Bir motosikletli, trafik polisinin yanına gelerek 'Bu Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sordu. Ancak araç, 'Komançero çetesine' ait çıktı. TikTok'ta @motormodu isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral oldu.

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Bilmeyenler için: Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti.

Bilmeyenler için: Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti.

Operasyonda, 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak' suçlarıyla bağlantılı olarak ele geçirilen lüks araçların, artık emniyet tarafından kullanılacağı belirtilmişti.

Yoldan geçerken bu lüks araçlardan birini gören motorcu, aracı Dilan Polat'ın el konulan araçlardan biri zannedip sordu. Polis ise, "Araç Komançero çetesininmiş. Komançero çetesi var, biliyor musun?" diyerek yanıt verdi.

Yoldan geçerken bu lüks araçlardan birini gören motorcu, aracı Dilan Polat'ın el konulan araçlardan biri zannedip sordu. Polis ise, "Araç Komançero çetesininmiş. Komançero çetesi var, biliyor musun?" diyerek yanıt verdi.

Aldığı cevap karşısında şaşıran motorcu, o anları eğlenceli bir müzikle süsleyerek takipçileriyle paylaştı.

Aldığı cevap karşısında şaşıran motorcu, o anları eğlenceli bir müzikle süsleyerek takipçileriyle paylaştı.

İşte o anlar👇📽️

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Mehmet Metin Baki

bu arabaların polis arabası yapılması kadar saçma bir durum yok. o arabaların sadece bir tanesinin yıllık yakıt ve bakım masrafı ile yeni polis arabası alını... Devamını Gör