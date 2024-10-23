Motosikletli, Trafik Polisine 'Bu Dilan Polat’ın Arabası mı?' Diye Sordu: Araç Komançero Çetesine Ait Çıktı

Bir motosikletli, trafik polisinin yanına gelerek 'Bu Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sordu. Ancak araç, 'Komançero çetesine' ait çıktı. TikTok'ta @motormodu isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilmeyenler için: Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, liderliğini "reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı Avustralya merkezli Komançero adlı uluslararası silahlı suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenleyerek çeteyi çökertmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoldan geçerken bu lüks araçlardan birini gören motorcu, aracı Dilan Polat'ın el konulan araçlardan biri zannedip sordu. Polis ise, "Araç Komançero çetesininmiş. Komançero çetesi var, biliyor musun?" diyerek yanıt verdi.
Aldığı cevap karşısında şaşıran motorcu, o anları eğlenceli bir müzikle süsleyerek takipçileriyle paylaştı.
İşte o anlar👇📽️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bu arabaların polis arabası yapılması kadar saçma bir durum yok. o arabaların sadece bir tanesinin yıllık yakıt ve bakım masrafı ile yeni polis arabası alını... Devamını Gör