Motosikletli, Trafik Polisine 'Bu Dilan Polat’ın Arabası mı?' Diye Sordu: Araç Komançero Çetesine Ait Çıktı

Bir motosikletli, trafik polisinin yanına gelerek 'Bu Dilan Polat'ın arabası mı?' diye sordu. Ancak araç, 'Komançero çetesine' ait çıktı. TikTok'ta @motormodu isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral oldu.