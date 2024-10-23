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4 Yıllık Birikimle Aldığı Araba Daha 12 Saat Olmadan Alev Aldı: Genç, Yaşadığı Duruma İsyan Etti

4 Yıllık Birikimle Aldığı Araba Daha 12 Saat Olmadan Alev Aldı: Genç, Yaşadığı Duruma İsyan Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 13:33

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Bir gencin, yıllar boyunca biriktirdiği parayla satın aldığı araç, alındıktan sadece 12 saat içinde alev aldı. TikTok'ta @furkkancakmak adlı hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zor anları ve hayal kırıklığını takipçileriyle paylaşan genç, araçtaki kusur nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti.

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Gencin sözlerine göre, araç hareket halindeyken aniden alev alarak büyük bir tehlike yarattı. Olayın ardından satıcıya tepki gösteren genç, bu tür ihmallerin insan hayatını riske attığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Gencin sözlerine göre, araç hareket halindeyken aniden alev alarak büyük bir tehlike yarattı. Olayın ardından satıcıya tepki gösteren genç, bu tür ihmallerin insan hayatını riske attığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Mağduriyetini paylaşan genç, "Araç kendini kilitledi, zorla dışarı attım kendimi. Bu sizin de başınıza gelebilir. Lütfen 3 kuruş için insanların hayatıyla oynamayın. Umuyorum ki ilahi adalet yerini bulacak." sözleriyle isyan etti.

Mağduriyetini paylaşan genç, "Araç kendini kilitledi, zorla dışarı attım kendimi. Bu sizin de başınıza gelebilir. Lütfen 3 kuruş için insanların hayatıyla oynamayın. Umuyorum ki ilahi adalet yerini bulacak." sözleriyle isyan etti.

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