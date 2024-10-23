4 Yıllık Birikimle Aldığı Araba Daha 12 Saat Olmadan Alev Aldı: Genç, Yaşadığı Duruma İsyan Etti

Bir gencin, yıllar boyunca biriktirdiği parayla satın aldığı araç, alındıktan sadece 12 saat içinde alev aldı. TikTok'ta @furkkancakmak adlı hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zor anları ve hayal kırıklığını takipçileriyle paylaşan genç, araçtaki kusur nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti.