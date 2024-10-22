Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'İnce Eleyip Sık Dokuyun'

Ülkemizde kadın cinayetlerinin gündemde olduğu ve hepimizi derinden sarsan acıların yaşandığı bu günlerde, @hikayedenadamlar isimli sosyal medya hesabı farkındalık yaratmak amacıyla bir paylaşım yaptı.
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"Kadınların ilk buluşmada sorması gereken sorular" başlığıyla yayınlanan videoda, kadınların karşılarındaki kişiye “Evli misin?”, “Adli sicil kaydın var mı?” ve “Borcu yoktur yazısı alabilir misin?” gibi sorular yöneltilmesi gerektiği vurgulandı.
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Kadınların hayatlarını koruma altına almaları için farkındalık yaratmayı amaçlayan bu paylaşım, “İnce eleyip sık dokuyun” mesajıyla son buldu. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Videonun tamamı için👇📽️
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