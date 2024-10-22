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Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'İnce Eleyip Sık Dokuyun'

Kadın Cinayetlerine Dikkat Çeken Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'İnce Eleyip Sık Dokuyun'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 15:57

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Ülkemizde kadın cinayetlerinin gündemde olduğu ve hepimizi derinden sarsan acıların yaşandığı bu günlerde, @hikayedenadamlar isimli sosyal medya hesabı farkındalık yaratmak amacıyla bir paylaşım yaptı.

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"Kadınların ilk buluşmada sorması gereken sorular" başlığıyla yayınlanan videoda, kadınların karşılarındaki kişiye “Evli misin?”, “Adli sicil kaydın var mı?” ve “Borcu yoktur yazısı alabilir misin?” gibi sorular yöneltilmesi gerektiği vurgulandı.

"Kadınların ilk buluşmada sorması gereken sorular" başlığıyla yayınlanan videoda, kadınların karşılarındaki kişiye “Evli misin?”, “Adli sicil kaydın var mı?” ve “Borcu yoktur yazısı alabilir misin?” gibi sorular yöneltilmesi gerektiği vurgulandı.

Kadınların hayatlarını koruma altına almaları için farkındalık yaratmayı amaçlayan bu paylaşım, “İnce eleyip sık dokuyun” mesajıyla son buldu. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kadınların hayatlarını koruma altına almaları için farkındalık yaratmayı amaçlayan bu paylaşım, “İnce eleyip sık dokuyun” mesajıyla son buldu. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Videonun tamamı için👇📽️

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