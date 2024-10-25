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Dubai’de Parfüm Sihirbazı Yusuf Bhai, Bebeğini Özleyen Anneye Unutulmaz Bir Hediye Verdi

Dubai’de Parfüm Sihirbazı Yusuf Bhai, Bebeğini Özleyen Anneye Unutulmaz Bir Hediye Verdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 12:24

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Kerala doğumlu Yusuf Bhai, Dubai'de 15 dakikadan kısa sürede her türlü kokuyu birebir taklit etme yeteneğiyle tanınıyor. Özellikle TikTok'ta ün kazanan Bhai, eşsiz yeteneğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Son olarak, bebeğinden uzakta kalan bir annenin kalbini ısıtan bir işe imza attı. Bebeğini özleyen anne, onun bir kıyafetini getirerek Bhai’den aynı kokuyu yeniden yaratmasını istedi.

Son olarak, bebeğinden uzakta kalan bir annenin kalbini ısıtan bir işe imza attı. Bebeğini özleyen anne, onun bir kıyafetini getirerek Bhai’den aynı kokuyu yeniden yaratmasını istedi.

Yusuf Bhai, yalnızca 10 dakika içinde bebeğin kokusunu tıpatıp taklit ederek annenin hasretine çare oldu.

Kadın, kokunun bu kadar birebir olmasına inanamazken, Bhai’nin yanıtı herkesi duygulandırdı. Kadın ücreti sorduğunda, Bhai, “İnsanların hatıraları benim için değerlidir. Eğer mutluysan, benim için dua et,” diyerek karşılık verdi.

Kadın, kokunun bu kadar birebir olmasına inanamazken, Bhai’nin yanıtı herkesi duygulandırdı. Kadın ücreti sorduğunda, Bhai, “İnsanların hatıraları benim için değerlidir. Eğer mutluysan, benim için dua et,” diyerek karşılık verdi.

İşte o anlar👇🎥

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