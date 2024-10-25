Dubai’de Parfüm Sihirbazı Yusuf Bhai, Bebeğini Özleyen Anneye Unutulmaz Bir Hediye Verdi

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Son olarak, bebeğinden uzakta kalan bir annenin kalbini ısıtan bir işe imza attı. Bebeğini özleyen anne, onun bir kıyafetini getirerek Bhai’den aynı kokuyu yeniden yaratmasını istedi.
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Kadın, kokunun bu kadar birebir olmasına inanamazken, Bhai’nin yanıtı herkesi duygulandırdı. Kadın ücreti sorduğunda, Bhai, “İnsanların hatıraları benim için değerlidir. Eğer mutluysan, benim için dua et,” diyerek karşılık verdi.
İşte o anlar👇🎥
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