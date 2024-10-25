Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye Teşekkür Paylaşımı: ''İyi Ki Varsınız, Canım Fenerbahçem''

Dün akşam Fenerbahçe ile Manchester United Kadıköy'de karşılaşırken, gözler eski bir Fenerbahçeli olan Altay Bayındır'ın üzerindeydi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Manchester United'a transfer olan 26 yaşındaki file bekçisi, maçın ardından Twitter (X) hesabından duygusal bir teşekkür paylaşımı yaptı.