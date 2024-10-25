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Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye Teşekkür Paylaşımı: ''İyi Ki Varsınız, Canım Fenerbahçem''

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye Teşekkür Paylaşımı: ''İyi Ki Varsınız, Canım Fenerbahçem''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.10.2024 - 16:46

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Dün akşam Fenerbahçe ile Manchester United Kadıköy'de karşılaşırken, gözler eski bir Fenerbahçeli olan Altay Bayındır'ın üzerindeydi. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Manchester United'a transfer olan 26 yaşındaki file bekçisi, maçın ardından Twitter (X) hesabından duygusal bir teşekkür paylaşımı yaptı.

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Eski kalecisini unutmayan Fenerbahçe, Altay Bayındır'a maç öncesi bir çiçek takdim etmişti.

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Altay Bayındır, "İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Hatta soyunma odasına girerken yanlışlıkla ev sahibi soyunma odasına giriyordum.'' açıklaması yapmıştı.

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Altay Bayındır, "İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Hatta soyunma odasına girerken yanlışlıkla ev sahibi soyunma odasına giriyordum.'' açıklaması yapmıştı.

Manchester United'da ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Altay, Fenerbahçe için her şeyin hayırlısını dilediğini söyledi.

Manchester United'da ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Altay, Fenerbahçe için her şeyin hayırlısını dilediğini söyledi.

Geçtiğimiz saatlerde ise Altay Bayındır'dan duygusal bir teşekkür paylaşımı geldi.

Geçtiğimiz saatlerde ise Altay Bayındır'dan duygusal bir teşekkür paylaşımı geldi.

İşte o paylaşım👇

İşte o paylaşım👇
twitter.com

''Yeniden Kadıköy’de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem 💛💙''

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Altay'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇

Altay'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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