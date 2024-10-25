Temsilcilerimizin UEFA'dan Aldıkları Ödül Miktarı Belli Oldu: Şu Ana Kadar En Çok Kazanan Galatasaray!

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu sezon gösterdikleri performansla şu ana kadar aldıkları ödül miktarı belli oldu. Ayrıca UEFA'nın belirlediği yeni formata göre, temsilcilerimizin bundan sonraki performanslarına göre dev gelirde hisse sahibi olacağı da açıklandı.

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