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Temsilcilerimizin UEFA'dan Aldıkları Ödül Miktarı Belli Oldu: Şu Ana Kadar En Çok Kazanan Galatasaray!

Temsilcilerimizin UEFA'dan Aldıkları Ödül Miktarı Belli Oldu: Şu Ana Kadar En Çok Kazanan Galatasaray!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.10.2024 - 12:47

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu sezon gösterdikleri performansla şu ana kadar aldıkları ödül miktarı belli oldu. Ayrıca UEFA'nın belirlediği yeni formata göre, temsilcilerimizin bundan sonraki performanslarına göre dev gelirde hisse sahibi olacağı da açıklandı.

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UEFA'nın 2024-2025 sezonu Avrupa Ligi ödül tablosuna göre, temsilcilerimiz arasında şu ana kadar en fazla geliri Galatasaray elde etti.

UEFA'nın 2024-2025 sezonu Avrupa Ligi ödül tablosuna göre, temsilcilerimiz arasında şu ana kadar en fazla geliri Galatasaray elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, toplamda 7 puanla haftayı 5. sırada tamamladı. Galibiyetlerden 900 bin Euro, beraberlikten 150 bin Euro ve katılım payından 4 milyon 130 bin Euro kazanan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon gösterdiği performansla şu ana kadar toplamda 5 milyon 360 bin Euro gelir elde etmiş oldu.

Avrupa'da elde edilen gelirde Galatasaray'ın hemen arkasından Fenerbahçe geliyor.

Avrupa'da elde edilen gelirde Galatasaray'ın hemen arkasından Fenerbahçe geliyor.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan topladı. Üç hafta sonunda 14. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler, katılım payıyla birlikte toplamda 5 milyon 60 bin Euro gelir elde etti.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak elde edilen gelirde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip ediyor.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak elde edilen gelirde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı 27. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, katılım payıyla birlikte şu ana kadar 4 milyon 750 bin Euro gelir elde etti.

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği başarıya göre gelirleri de artmaya devam edecek.

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği başarıya göre gelirleri de artmaya devam edecek.

Yeni formatta UEFA'nın ayırdığı 198 milyon Euro'luk bütçe, Avrupa Ligi'nde yer alan 36 takıma 666 hisse şeklinde pay edilecek. Son sırada yer alan ekip 1 hisse alırken, sondan 2. sıradaki ekip 2 hisse, sondan 3. sıradaki ekip 3 hisseye sahip olacak. Avrupa Ligi'ni lider tamamlayan takım ise tam 36 hissenin sahibi olacak.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'ni ilk 8 içerisinde bitirdiği takdirde, ekstradan 600 bin Euro ve son 16 turu ödülü olarak da 1 milyon 750 bin Euro daha kazanacak.

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