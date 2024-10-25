Temsilcilerimizin UEFA'dan Aldıkları Ödül Miktarı Belli Oldu: Şu Ana Kadar En Çok Kazanan Galatasaray!
Temsilcilerimizin UEFA'dan Aldıkları Ödül Miktarı Belli Oldu: Şu Ana Kadar En Çok Kazanan Galatasaray!
Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu sezon gösterdikleri performansla şu ana kadar aldıkları ödül miktarı belli oldu. Ayrıca UEFA'nın belirlediği yeni formata göre, temsilcilerimizin bundan sonraki performanslarına göre dev gelirde hisse sahibi olacağı da açıklandı.
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UEFA'nın 2024-2025 sezonu Avrupa Ligi ödül tablosuna göre, temsilcilerimiz arasında şu ana kadar en fazla geliri Galatasaray elde etti.
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Avrupa'da elde edilen gelirde Galatasaray'ın hemen arkasından Fenerbahçe geliyor.
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak elde edilen gelirde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip ediyor.
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği başarıya göre gelirleri de artmaya devam edecek.
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