Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fransız Basını Beşiktaş'ın Zaferini Konuşuyor: ''Olympique Lyon İçin Kabus Gibi Bir Gece!''

Fransız Basını Beşiktaş'ın Zaferini Konuşuyor: ''Olympique Lyon İçin Kabus Gibi Bir Gece!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.10.2024 - 10:08

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Lyon'u 1-0 yenmesi, Fransa basınında gündem oldu. Zorlu maçla ilgili birçok farklı manşet atıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 71. dakikada attığı golle Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlıların elde ettiği bu zaferin Fransız basınında da geniş yankıları oldu.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 71. dakikada attığı golle Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlıların elde ettiği bu zaferin Fransız basınında da geniş yankıları oldu.

Bakalım, Fransızlar Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili neler demiş👇

Bakalım, Fransızlar Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili neler demiş👇

L'EQUIPE

L'EQUIPE

'Olympiakos ve Glasgow Rangers karşısında aldığu iki galibiyetin ardından Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdüremedi. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Beceriksizlikten, güçten, başarıdan ve hepsinden önemlisi Ersin Deslanoğlu'na rastlamaktan dolayı hiçbir şey başaramadılar. Maçın tek golünü Gedson Fernandes attı ve bu onlar için yeterliydi.'

LE FIGARO

LE FIGARO

'Maçın genel görüntüsü göz önüne alındığında Türklerin Groupama Stadı'ndan bir puan, hatta daha da kötüsü üç puan alacağı kimin aklına gelirdi? Ancak Kara Kartal bunu başardı.'

RMC SPORT

RMC SPORT

'Olympique Lyon, üstün olduğu maçta evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini alamadı. Lyon, Gedson Fernandes'in golüyle cezalandırılmadan önce kaleye 30 şut çekti, direğe çarptı, gol geçersiz sayıldı ve penaltı iptal edildi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

LE PARISEN

LE PARISEN

'Lyon için kabus gibi bir gece. Akşam rakibini bir hayli geride bırakan Lyon, evinde Beşiktaş karşısında fark yaratamadı ve Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk yenilgisini aldı.

OUEST FRANCE

OUEST FRANCE

'Olympique Lyon, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında son sırada yer alan Beşiktaş'a karşı çıktığı maçta favoriydi. Ancak Lyon'un baskın olmasına rağmen etkisizliği Türklerin ikinci yarıda öne geçmesini sağladı.'

FOOT 01

FOOT 01

'Sürpriz gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı. Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı.'

FOOTBALL365

FOOTBALL365

'Olympique Lyon, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'a yenildi (0-1). Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı'

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın