Fransız Basını Beşiktaş'ın Zaferini Konuşuyor: ''Olympique Lyon İçin Kabus Gibi Bir Gece!''
Fransız Basını Beşiktaş'ın Zaferini Konuşuyor: ''Olympique Lyon İçin Kabus Gibi Bir Gece!''
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Lyon'u 1-0 yenmesi, Fransa basınında gündem oldu. Zorlu maçla ilgili birçok farklı manşet atıldı.
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 71. dakikada attığı golle Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlıların elde ettiği bu zaferin Fransız basınında da geniş yankıları oldu.
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Bakalım, Fransızlar Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili neler demiş👇
L'EQUIPE
LE FIGARO
RMC SPORT
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LE PARISEN
OUEST FRANCE
FOOT 01
FOOTBALL365
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