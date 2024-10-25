Fransız Basını Beşiktaş'ın Zaferini Konuşuyor: ''Olympique Lyon İçin Kabus Gibi Bir Gece!''

'Olympiakos ve Glasgow Rangers karşısında aldığu iki galibiyetin ardından Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdüremedi. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'a çok acımasız bir şekilde yenildi. Beceriksizlikten, güçten, başarıdan ve hepsinden önemlisi Ersin Deslanoğlu'na rastlamaktan dolayı hiçbir şey başaramadılar. Maçın tek golünü Gedson Fernandes attı ve bu onlar için yeterliydi.'