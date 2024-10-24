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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Olympique Lyon'u 1-0 Mağlup Etti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Olympique Lyon'u 1-0 Mağlup Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 23:58

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da puanla tanıştı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 maçında puan alamamıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 maçında puan alamamıştı.

Siyah-Beyazlılar, Ajax ve Frankfurt ile oynadıkları iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu sezon Avrupa serüveni Beşiktaş için oldukça kötü başlamışken, Kara Kartal'ın tek hedefi Lyon deplasmanında 3 puan almaktı.

Kara Kartal, Olympique Lyon'u 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı.

Kara Kartal, Olympique Lyon'u 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı.

Bu akşam alınacak bir mağlubiyet, Beşiktaş için belki de Avrupa'da havlu atmak anlamına gelecekti. Buna izin vermeyen Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda mağlup etti ve Avrupa yarışında ''Ben de varım'' dedi.

Sıradaki maç: Galatasaray derbisi

Sıradaki maç: Galatasaray derbisi

Bu sezon Avrupa arenasında aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Lyon maçıyla birlikte ilaç gibi bir galibiyet aldı. Kara Kartal bu maçın ardından gözünü lige dikti.

Beşiktaş'ın ligdeki rakibi ise Galatasaray olacak. İstanbul derbisine sahne olacak mücadele, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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Darkweeb16

helal olsun valla deplasmanda bu galibiyet ilaç gibi geldi

hi

ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM COK SUKUR KAZANDIIKKKK

can palabıyık

Çok iyi koyduk darbi öncesi çok iyi moral oldu :)