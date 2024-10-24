Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Olympique Lyon'u 1-0 Mağlup Etti!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Olympique Lyon'u 1-0 Mağlup Etti!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da puanla tanıştı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 maçında puan alamamıştı.
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Kara Kartal, Olympique Lyon'u 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı.
Sıradaki maç: Galatasaray derbisi
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helal olsun valla deplasmanda bu galibiyet ilaç gibi geldi
ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM COK SUKUR KAZANDIIKKKK
Çok iyi koyduk darbi öncesi çok iyi moral oldu :)