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Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin İçin Söyledikleri Gündem Oldu: ''Bende Apoletler Var, Sende Ne Var?''

Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin İçin Söyledikleri Gündem Oldu: ''Bende Apoletler Var, Sende Ne Var?''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 18:01

Sergen Yalçın, söylemleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'le ilgili gündem yaratan açıklamalar yapan Sergen Yalçın'ın söyledikleri çok konuşuldu.

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Son dönemlerde çarpıcı yorumlarıyla gündem yaratan Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund teknik direktörü olmasıyla ilgili ''Nuri ne başarmış da oraya gidiyor?'' yorumunda bulunmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Son dönemlerde çarpıcı yorumlarıyla gündem yaratan Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund teknik direktörü olmasıyla ilgili ''Nuri ne başarmış da oraya gidiyor?'' yorumunda bulunmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

O söylemleri hatırlamak ve gelen yorumları okumak isteyenleri şöyle alalım👇

Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın söylemlerine karşılık vermiş ve ''Komik gerçekten ama bu konulara girmek bana çok yakışmaz'' demişti.

Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın söylemlerine karşılık vermiş ve ''Komik gerçekten ama bu konulara girmek bana çok yakışmaz'' demişti.

Nuri Şahin'in detaylı açıklamasına şurada değinmiştik👇

Ancak iki teknik direktörün arasındaki gerilim burada son bulmadı. Sergen Yalçın, sert bir çıkışta bulunarak, ''Sen bir antrenörü eleştiremezsin, çünkü sen antrenörlük seviyesinde değilsin'' ifadelerini kullandı.

Ancak iki teknik direktörün arasındaki gerilim burada son bulmadı. Sergen Yalçın, sert bir çıkışta bulunarak, ''Sen bir antrenörü eleştiremezsin, çünkü sen antrenörlük seviyesinde değilsin'' ifadelerini kullandı.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

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