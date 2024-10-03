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Nuri Şahin'in Başarısının Sergen Yalçın Tarafından Sorgulanması Futbolseverleri Kızdırdı!

Nuri Şahin'in Başarısının Sergen Yalçın Tarafından Sorgulanması Futbolseverleri Kızdırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 12:01

Futbol yorumcusu olarak karşımıza çıkan Sergen Yalçın, Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in bu noktaya nasıl geldiğini kendiyle kıyaslayarak sorguladı. Milli Takım'ın eski teknik direktörü Kuntz'a da 'balta' dedi.

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KAFA Sports'a konuştu.

KAFA Sports'a konuştu.

Sergen Yalçın, Youtube'daki Kafa Sports kanalında Çağıl Özge Özkul ve Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu üstlendiği Falso programına konuk oldu. Yalçın'dan olay sözler geldi.

Nuri Şahin'i "başarısız" olarak tanımladı.

Nuri Şahin'i "başarısız" olarak tanımladı.

'Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu? Ben, 10 sene Anadolu'da çalıştım ve hepsinde başarılı oldum. Sonra Beşiktaş'a geldiğimde bile benim için 'Tecrübesiz' dediler.'

Kuntz için de "balta" dedi.

Kuntz için de "balta" dedi.

Eski futbolcu, Candaş Tolga Işık'ın 'Buna bile gol attırdım dediğin bir santrfor var mı?' sorusunda A Milli Takım'ın eski teknik direktörünü işaret etti: 'Stefan Kuntz. Tam bir baltaydı adam futbolcuyken.' 

Yalçın'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. 👇

Yalçın'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. 👇
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Nuri Şahin 5 dil biliyor. Antalya’da çalıştığı dönemde neredeyse her yabancı oyuncuyla kendi dilinde maç içi konuşmalarını yaptığı bilinen bir bilgi.

Ayrıca siz  “Bundesliga’dan uzuk durun” diye bahis tavsiyesi verirken, Nuri Şahin yaz aylarında Sir Alex Ferguson’un konuşmacı olduğu, her 8 başvurudan 6 tanesinin red edildiği Harvard Business School’a kabul görüp eğitim aldı. 

Aynı eğitimde Gerard Pique’nin yanında Dwyane Wade, Chris Paul, CJ McCollum, Maria Sharapova, Katie Holmes’de vardı.

“Ben oynasam Real’e giderdim” dediğiniz yerde bizzat bulunmuş bir adam. Bu title etiketlerine baktığınızda sizin KafaSport’ta yorumcu, onun Borussia Dortmund hocası olması sürpriz değil.

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