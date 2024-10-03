Nuri Şahin'in Başarısının Sergen Yalçın Tarafından Sorgulanması Futbolseverleri Kızdırdı!
Nuri Şahin'in Başarısının Sergen Yalçın Tarafından Sorgulanması Futbolseverleri Kızdırdı!
Futbol yorumcusu olarak karşımıza çıkan Sergen Yalçın, Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in bu noktaya nasıl geldiğini kendiyle kıyaslayarak sorguladı. Milli Takım'ın eski teknik direktörü Kuntz'a da 'balta' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KAFA Sports'a konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nuri Şahin'i "başarısız" olarak tanımladı.
Kuntz için de "balta" dedi.
Yalçın'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın