Real Madrid Taraftarı İsyanda: Ancelotti Arda Güler'i Neden Oynatmıyor?
Real Madrid Taraftarı İsyanda: Ancelotti Arda Güler'i Neden Oynatmıyor?
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, teknik direktörü Ancelotti tarafından yedek kulübesine hapsedilmesi, taraftarların sabrını taşırdı.
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Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, hiç beklemediği bir yenilgi aldı.
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Eflatun-beyazlılar, deplasmanda Fransız temsilcisi Lille'e 1-0 mağlup oldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelenin 67. dakikasında oyuna dahil olmasına rağmen takım arkadaşlarına kıyasla iyi bir performans sergiledi.
Oyuna hareketlilik kazandırırken karşılaşmanın son dakikalarında da gole çok yaklaştı.
90 dakika sonrası, sosyal medyada taraftarların hedefinde teknik direktör Ancelotti yer aldı.
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Yabancı futbolseverler, İtalyan çalıştırıcının Arda'yı neden 11'de başlatmadığını sorguladı. 👇
"Ve Ancelotti'nin onu neden hiç başlatmadığını anlamıyorum? Madrid kontrolden yoksun, gözleri olan herkes bunu görebilir. Hala gözlerini kapatmaya ve yaratıcı olmayan oyuncuları oynatarak savunmaya devam etmeye ikna olmuş durumda. Eğer Modric ve Güler başlasaydı, bence Madrid berabere kalırdı."
"Kesinlikle Ancelotti bu takıma koçluk yapamaz, yeni sezonda 10 maç oldu ama Real Madrid'in diğer takıma üstünlük sağladığını söyleyebileceğimiz tek bir maç bile yok küçük bir takıma karşı 6 savunma oyuncusu oynamak daha kötü, taktik yok, oyun tarzı yok"
"Arda, Endrick'ten çok daha başarılı, ona öncelik vermelisiniz çünkü şu anda Madrid'in en iyilerinden biri olduğunu kanıtlıyor."
"Elimden gelse bu tweeti 1000 kat retweet ederdim. Arda Güler bu kulüp için her maçta oynaması gereken türden yaratıcı bir oyuncu. Diğerleri arasında gerçekten en yaratıcı orta saha oyuncusu."
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"İşte biz de bundan bahsediyoruz. Bir yöneticinin kararı takımın performansını olumsuz etkileyebilir."
"Arda Güler 5 dakikadan kısa bir sürede Real Madrid için neredeyse iki net gol şansı yarattı ve kendisi de gol atmaya çok yaklaştı. Onun gibi bir oyuncu nasıl yedek kulübesinde bırakılabilir?"
"Neden Endrick başladı bugün?"
"Tchouameni, Bellingham ve diğerleri hep yan ve geri pas yapıyor Arda ve Modric ileriye oynamaya çalışan tek oyuncular"
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