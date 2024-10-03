Real Madrid Taraftarı İsyanda: Ancelotti Arda Güler'i Neden Oynatmıyor?

'Arda Güler neden Real Madrid'in en dinamik oyuncusu olduğunu gösterdi. 20 dakikada tüm takımın toplamından daha fazlasını yaptı.

Ancelotti, sen bir utanç kaynağısın. Dünyanın en iyi kulübünde teknik direktör olmayı hak etmiyorsun.

Yeteneğin var ama onu nasıl kullanacağını bilmiyorsun.'