İspanya'da Real Madrdi Futbolcusu Vinicius'a Karşı Çirkin Kampanya Başlatanlara Gözaltı
İspanya'da Real Madrdi Futbolcusu Vinicius'a Karşı Çirkin Kampanya Başlatanlara Gözaltı
İspanya’da, Real Madrid oyuncusu Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’a karşı sosyal medya üzerinden ırkçı bir kampanya başlattıkları tespit edilen dört kişi gözaltına alındı.
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İspanya Ulusal Polisi, 29 Eylül’de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesi Vinicius’u hedef alan nefret dolu bir ırkçı kampanyanın sosyal medya platformlarında başlatıldığını ve bu kampanyayla bağlantılı dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Yetkililer, bu kişilerin "nefret ve ırkçılığı teşvik etmek" suçlamasıyla karşı karşıya olduklarını ve başka gözaltıların da olabileceğini belirtti.
Ülke futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor.
Irkçı saldırılara en çok maruz kalan oyunculardan biri olan Vinicius’un da dahil olduğu iki ayrı olayda, İspanyol mahkemeleri geçtiğimiz haziran ve eylül aylarında dört kişiye hapis, para cezası ve spor müsabakalarından men gibi cezalar vermişti.
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