Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesinde Premier Lig'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesinde Premier Lig'den Dikkat Çeken Paylaşım!
Premier Lig'in X'teki resmi hesabından Jose Mourinho paylaşımında bulunuldu. Gönderide, Portekizli çalıştırıcının geleceğine dair soru soruldu.
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Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinin Avrupa Ligi'ndeki United maçının nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu.
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Sarı-lacivertli taraftarların ve yorumcuların birçoğu, kritik maçın kayıpsız atlanması gerektiğini vurgularken İngiliz ekibinin ligi de sosyal medyasında Mourinho'yu ön plana çıkarttı.
X'ten yapılan paylaşımda, "Jose Mourinho'nun Premier Lig'e döndüğünü görebilecek miyiz?" denildi.
Kullanılan görselde de Mourinho'nun basın toplantısındaki "Er ya da geç başarılı olacaklar (ManU). Umarım daha erken olur ve bir gün Premier Lig'e geri döndüğümde onlar benim rakibim olurlar." ifadelerine yer verildi.
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