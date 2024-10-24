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PDFK, Yunus Akgün'e 117 Bin TL Para Cezası Verdi: Yunus Akgün Derbide Oynayabilecek!

PDFK, Yunus Akgün'e 117 Bin TL Para Cezası Verdi: Yunus Akgün Derbide Oynayabilecek!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 20:42

PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'e verilen cezayı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Yunus Akgün'e sadece 117 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi.

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Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve paylaşımda taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli tezahüratının yer alması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve paylaşımda taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli tezahüratının yer alması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Yunus Akgün, Elfsborg maçı sonrası paylaşımı sosyal medya ekibinin yaptığını söylemişti👇

Bu gelişmeler üzerine TFF, PFDK'nin Yunus Akgün hakkında aldığı kararı açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı👇

Bu gelişmeler üzerine TFF, PFDK'nin Yunus Akgün hakkında aldığı kararı açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı👇

'Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

Yunus Akgün'e sadece 117 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş resmi Twitter (X) hesabından tepki paylaşımı gecikmedi👇

Yunus Akgün'e sadece 117 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş resmi Twitter (X) hesabından tepki paylaşımı gecikmedi👇
twitter.com

Beşiktaş'ın tepki içerikli bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇

Beşiktaş'ın tepki içerikli bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇
twitter.com

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