PDFK, Yunus Akgün'e 117 Bin TL Para Cezası Verdi: Yunus Akgün Derbide Oynayabilecek!
PDFK, Yunus Akgün'e 117 Bin TL Para Cezası Verdi: Yunus Akgün Derbide Oynayabilecek!
PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'e verilen cezayı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Yunus Akgün'e sadece 117 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi.
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Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve paylaşımda taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli tezahüratının yer alması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
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Bu gelişmeler üzerine TFF, PFDK'nin Yunus Akgün hakkında aldığı kararı açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı👇
Yunus Akgün'e sadece 117 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş resmi Twitter (X) hesabından tepki paylaşımı gecikmedi👇
Beşiktaş'ın tepki içerikli bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı👇
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