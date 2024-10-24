Fenerbahçe'den Alkış Toplayan Paylaşım: ''Şehit Olan Vatandaşlarımız Anısına Maça Siyah Bantla Çıkacağız''

Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Manchester United ile karşılaşacak. Dev maç öncesi Fenerbahçe'nin resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın anısına maça siyah bantla çıkılacağı duyuruldu.