Fenerbahçe'den Alkış Toplayan Paylaşım: ''Şehit Olan Vatandaşlarımız Anısına Maça Siyah Bantla Çıkacağız''
Fenerbahçe'den Alkış Toplayan Paylaşım: ''Şehit Olan Vatandaşlarımız Anısına Maça Siyah Bantla Çıkacağız''
Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Manchester United ile karşılaşacak. Dev maç öncesi Fenerbahçe'nin resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın anısına maça siyah bantla çıkılacağı duyuruldu.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, maç öncesi yaptığı açıklamayla alkış topladı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Manchester United maçına siyah bantla çıkacaklarını duyurdu👇
O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇
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