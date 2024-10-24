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Fenerbahçe'den Alkış Toplayan Paylaşım: ''Şehit Olan Vatandaşlarımız Anısına Maça Siyah Bantla Çıkacağız''

Fenerbahçe'den Alkış Toplayan Paylaşım: ''Şehit Olan Vatandaşlarımız Anısına Maça Siyah Bantla Çıkacağız''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 19:29

Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Manchester United ile karşılaşacak. Dev maç öncesi Fenerbahçe'nin resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın anısına maça siyah bantla çıkılacağı duyuruldu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, maç öncesi yaptığı açıklamayla alkış topladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, maç öncesi yaptığı açıklamayla alkış topladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Manchester United maçına siyah bantla çıkacaklarını duyurdu👇

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Manchester United maçına siyah bantla çıkacaklarını duyurdu👇
twitter.com

Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır.

O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇

O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇
twitter.com

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