Fenerbahçe - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçından bir galibiyet, bir beraberlik çıkaran Fenerbahçe, organizasyonun üçüncü haftasında İngiliz devi Manchester United ile evinde karşı karşıya geliyor. Peki, sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği maç, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Union Saint-Gilloise'ı yenmiş, Twente ile berabere kalmıştı.
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Sıradaki rakip Manchester United.
Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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