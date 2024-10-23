Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 00:35

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçından bir galibiyet, bir beraberlik çıkaran Fenerbahçe, organizasyonun üçüncü haftasında İngiliz devi Manchester United ile evinde karşı karşıya geliyor. Peki, sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği maç, saat kaçta ve hangi kanalda?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Union Saint-Gilloise'ı yenmiş, Twente ile berabere kalmıştı.

Union Saint-Gilloise'ı yenmiş, Twente ile berabere kalmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Sarı-lacivertller, Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlamıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında ise Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.

Sıradaki rakip Manchester United.

Sıradaki rakip Manchester United.

4 puanla turnuvada 14. sırada bulunan sarı-lacivertliler, ilk iki maçından bir puanla ayrılan İngiliz ekibini konuk edecek. United, ilk maçında Porto ile 3-3, ikinci maçında da Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
cdnuploads.aa.com.tr

24 Ekim'de Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın