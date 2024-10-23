Küfürlü Tezahürat İçeren Paylaşımı Nedeniyle PFDK'ye Sevk Edilen Yunus Akgün'den Açıklama Geldi!
Küfürlü Tezahürat İçeren Paylaşımı Nedeniyle PFDK'ye Sevk Edilen Yunus Akgün'den Açıklama Geldi!
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3'lük skorla geçmeyi bildi.
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Bu akşam oynanan maçın 83. dakikasında Galatasaray'ın 4. golüne imza atan Yunus Akgün, maç sonrası bazı açıklamalarda bulunurken PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili birkaç şey söyledi.
''Yaptığın paylaşım nedeniyle PFDK'ye sevk edildin ve Beşiktaş derbisinde oynayamama ihtimalin var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?'' sorusuna yanıt veren millî futbolcu, paylaşımları sosyal medya ekibinin yaptığını ve bundan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen millî futbolcu, şunu da sözlerine ekledi👇
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