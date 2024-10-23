Küfürlü Tezahürat İçeren Paylaşımı Nedeniyle PFDK'ye Sevk Edilen Yunus Akgün'den Açıklama Geldi!

''Benim paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Kimseye hakaret söz konusu değil. Kime sorarsanız sorun. Tanıyan herkes böyle karakterde olmadığımı bilir. Böyle anlaşıldıysa çok üzülüyorum. Hakaret etmeden şarkımızı paylaştım. Farklı yere çekilmesi üzücü.''