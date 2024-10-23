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Küfürlü Tezahürat İçeren Paylaşımı Nedeniyle PFDK'ye Sevk Edilen Yunus Akgün'den Açıklama Geldi!

Küfürlü Tezahürat İçeren Paylaşımı Nedeniyle PFDK'ye Sevk Edilen Yunus Akgün'den Açıklama Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
23.10.2024 - 20:59

Instagram hesabından Beşiktaş'a yönelik küfürlü tezahürat paylaşımı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Yunus Akgün, maç sonrası yaptığı açıklamalarla bu konuya açıklık getirdi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3'lük skorla geçmeyi bildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3'lük skorla geçmeyi bildi.

Bu akşam oynanan maçın 83. dakikasında Galatasaray'ın 4. golüne imza atan Yunus Akgün, maç sonrası bazı açıklamalarda bulunurken PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili birkaç şey söyledi.

Bu akşam oynanan maçın 83. dakikasında Galatasaray'ın 4. golüne imza atan Yunus Akgün, maç sonrası bazı açıklamalarda bulunurken PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili birkaç şey söyledi.

Küfürlü tezahürat içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti👇

''Yaptığın paylaşım nedeniyle PFDK'ye sevk edildin ve Beşiktaş derbisinde oynayamama ihtimalin var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?'' sorusuna yanıt veren millî futbolcu, paylaşımları sosyal medya ekibinin yaptığını ve bundan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

''Yaptığın paylaşım nedeniyle PFDK'ye sevk edildin ve Beşiktaş derbisinde oynayamama ihtimalin var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?'' sorusuna yanıt veren millî futbolcu, paylaşımları sosyal medya ekibinin yaptığını ve bundan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen millî futbolcu, şunu da sözlerine ekledi👇

41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen millî futbolcu, şunu da sözlerine ekledi👇

''Benim paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Kimseye hakaret söz konusu değil. Kime sorarsanız sorun. Tanıyan herkes böyle karakterde olmadığımı bilir. Böyle anlaşıldıysa çok üzülüyorum. Hakaret etmeden şarkımızı paylaştım. Farklı yere çekilmesi üzücü.''

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