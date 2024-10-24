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Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesi Sular Durulmuyor: Taraftarlar Bu Defa Kadıköy'de Birbirine Girdi!

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesi Sular Durulmuyor: Taraftarlar Bu Defa Kadıköy'de Birbirine Girdi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 20:18

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Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi, iki takım taraftarları arasında sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de Kadıköy'de iki grup arasında sandalyeli kavga çıktı, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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İngiliz taraftarlar ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında bir kavga daha yaşandı. Bu seferki kavganın adresi ise Kadıköy.

İngiliz taraftarlar ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında bir kavga daha yaşandı. Bu seferki kavganın adresi ise Kadıköy.

Bugün Beyoğlu'nda da yine iki grup arasında arbede çıkmıştı👇

Oldukça şiddetlenen kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlatarak saldırdı.

Oldukça şiddetlenen kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlatarak saldırdı.

O anları şuradan izleyebilirsiniz👇

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