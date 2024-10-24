Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesi Sular Durulmuyor: Taraftarlar Bu Defa Kadıköy'de Birbirine Girdi!

Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi, iki takım taraftarları arasında sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de Kadıköy'de iki grup arasında sandalyeli kavga çıktı, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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İngiliz taraftarlar ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında bir kavga daha yaşandı. Bu seferki kavganın adresi ise Kadıköy.
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Oldukça şiddetlenen kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlatarak saldırdı.
O anları şuradan izleyebilirsiniz👇
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