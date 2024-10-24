Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesi İki Takım Taraftarları Arasında Arbede Çıktı!

Fenerbahçe'nin bu akşam Manchester United'ı konuk edeceği maç öncesi Beyoğlu'nda taraftarlar arasında arbede çıktı ve iki takım taraftarları birbirine girdi.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Manchester United'ı karşı karşıya getirecek olan kritik maç öncesi, takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen Manchester United taraftarları ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük bir kavga çıktı.
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İngiliz taraftarlar Fenerbahçe aleyhinde küfürlü tezahürat yapınca Fenerbahçeli taraftarların da İngilizlere tepki gösterdiği ve iki grup arasında arbede çıktığı öğrenildi.
Taraflar, polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte ayrılırken çıkan kavga daha fazla büyümeden önlendi.
O anları şuradan izleyebilirsiniz👇
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