Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesi İki Takım Taraftarları Arasında Arbede Çıktı!

Beyoğlu'nda +18 Partiye Polis Baskın Yaptı: Kafeste Duran Bir Kadına Kırbaçla Vurarak Eğlendikleri Görüldü

İçişleri Bakanlığı'na Ulaştığını Söyleyen Mehmet Akif Ersoy Operasyonun Son Durumu ile İlgili Açıklama Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel de TUSAŞ'a Gerçekleştirilen Terör Saldırısı Hakkında Konuştu

Diyalog Dikkat Çekti: Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisini Görüntüleyen Muhabire Tepkisine Yorum Yağdı!

Torununun Haber Diye GTA 5 İzlettiği Nine Gördüklerine İnanamadı

Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücüden Gazetecilere Tepki: "Sizde Bunu Yayınlayacak... Cesaret Yok"

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