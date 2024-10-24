Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın Deplasmanda Lyon'u Yendiği Maça Sosyal Medyadan Bomba Yorumlar Geldi!

Beşiktaş'ın Deplasmanda Lyon'u Yendiği Maça Sosyal Medyadan Bomba Yorumlar Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
25.10.2024 - 00:30

Temsilcimiz Beşiktaş, Olympique Lyon'a konuk olduğu maçta 1-0 galip gelirken, maç boyunca adeta ölüp ölüp dirilen Beşiktaş taraftarlarından bolca yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Zorlu geçen mücadelede gülen taraf temsilcimiz Beşiktaş olurken, maç sonrasında birçok yorum geldi. Dilerseniz, daha fazla vakit kaybetmeden maça gelen tepkilere bi' bakalım!

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Zorlu geçen mücadelede gülen taraf temsilcimiz Beşiktaş olurken, maç sonrasında birçok yorum geldi. Dilerseniz, daha fazla vakit kaybetmeden maça gelen tepkilere bi' bakalım!

Şu yorumla başlayalım👇

Şu yorumla başlayalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekşi Sözlük'ten yorumlar da gecikmedi👇

Ekşi Sözlük'ten yorumlar da gecikmedi👇
eksisozluk.com

👇

👇
eksisozluk.com

👇

👇
eksisozluk.com

👇

👇
eksisozluk.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın