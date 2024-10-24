Beşiktaş'ın Deplasmanda Lyon'u Yendiği Maça Sosyal Medyadan Bomba Yorumlar Geldi!
Beşiktaş'ın Deplasmanda Lyon'u Yendiği Maça Sosyal Medyadan Bomba Yorumlar Geldi!
Temsilcimiz Beşiktaş, Olympique Lyon'a konuk olduğu maçta 1-0 galip gelirken, maç boyunca adeta ölüp ölüp dirilen Beşiktaş taraftarlarından bolca yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Zorlu geçen mücadelede gülen taraf temsilcimiz Beşiktaş olurken, maç sonrasında birçok yorum geldi. Dilerseniz, daha fazla vakit kaybetmeden maça gelen tepkilere bi' bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu yorumla başlayalım👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekşi Sözlük'ten yorumlar da gecikmedi👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın