Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldığı Maça Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldığı Maça Gelen Tepkiler
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin belli periyotlarda baskısını ciddi şekilde hissettirdiği zorlu mücadelede alınan 1 puan kimileri için sevindiriciyken, kimileri ise ''Manchester United'ı elimizden kaçırdık'' diyerek hayıflandı.
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Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, maç sonrası sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Dilerseniz, fazla uzatmadan direkt tepkilere geçelim!
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İlk olarak şu yorumla başlayalım👇
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Kaleci Onana'nın iyi performansını Galatasaraylı olmasına bağlayanlar vardı👇
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Sahada kötü bir performans sergileyen Mert Müldür de ciddi tepki aldı👇
Oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci'nin etkisiz futbolu da gözlerden kaçmadı👇
Son olarak, alınan 1 puanın iyi mi yoksa kötü mü olduğu konusunda tereddütte kalanlar da vardı👇
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