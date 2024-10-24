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Fenerbahçe, Evinde Ağırladığı Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldı!

Fenerbahçe, Evinde Ağırladığı Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 23:54

Temsilcimiz FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

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Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 4 puanı vardı.

Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 4 puanı vardı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında kazanmış ama Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Son zamanlarda oynadığı yetersiz oyun ve alınan can sıkıcı skorların ardından Mourinho'nun öğrencileri bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştı.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalamayı bildi.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalamayı bildi.

Maça çok iyi başlayan Sarı-Lacivertliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve skoru 1-1'e getiren golü En-Nesyri ile buldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükseltti.

Sıradaki rakip: Bodrumspor

Sıradaki rakip: Bodrumspor

Samsunspor maçında yara alan Sarı-Lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü Bodrumspor'u evinde ağırlayacak. Zirve yarışında şimdiden geriye düşen Sarı Kanarya, rakibi Bodrumspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

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