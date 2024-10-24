Fenerbahçe, Evinde Ağırladığı Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldı!

Maça çok iyi başlayan Sarı-Lacivertliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve skoru 1-1'e getiren golü En-Nesyri ile buldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükseltti.