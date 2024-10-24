Fenerbahçe, Evinde Ağırladığı Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldı!
Fenerbahçe, Evinde Ağırladığı Manchester United ile 1-1 Berabere Kaldı!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
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Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 4 puanı vardı.
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Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalamayı bildi.
Sıradaki rakip: Bodrumspor
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