Barcelona'nın Bayern Galibiyeti Sonrası Dikkat Çeken İki Detay: Altyapı ve Yerli Oyuncular
Barcelona'nın Bayern Galibiyeti Sonrası Dikkat Çeken İki Detay: Altyapı ve Yerli Oyuncular
Barcelona'nın Bayern Münih zaferi, altyapıya yapılan yatırımın önemini bir kez daha gösterdi. Genç yeteneklere güvenen kulüp, La Masia’dan yetişen oyuncularla geleceğin futbolunu inşa ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bayern Münih’i 4-1 yenerek unutulmaz bir galibiyete imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın yıldızı Raphinha, hat-trick yaparken, Robert Lewandowski de eski takımına karşı golünü kaydetti.
Bayern'in tek golü ise Harry Kane’den geldi.
Bu üç puanla, Xavi'nin ardından göreve gelen Hans-Dieter Flick'in kulübe dokunuşu, ciddi biçimde fark edildi.
Kadronun genç ve İspanyol ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 oyuncudan 16'sı İspanyol ve 12'si La Masia'dan yetişme. Ayrıca 14 futbolcunun 23 yaş altında olması da Barça'nın geleceğe yatırım yaptığının net bir göstergesi.
Peki kadroda kimler vardı? 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın