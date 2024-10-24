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Barcelona'nın Bayern Galibiyeti Sonrası Dikkat Çeken İki Detay: Altyapı ve Yerli Oyuncular

Barcelona'nın Bayern Galibiyeti Sonrası Dikkat Çeken İki Detay: Altyapı ve Yerli Oyuncular

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 15:25

Barcelona'nın Bayern Münih zaferi, altyapıya yapılan yatırımın önemini bir kez daha gösterdi. Genç yeteneklere güvenen kulüp, La Masia’dan yetişen oyuncularla geleceğin futbolunu inşa ediyor.

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bayern Münih’i 4-1 yenerek unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bayern Münih’i 4-1 yenerek unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Maçın yıldızı Raphinha, hat-trick yaparken, Robert Lewandowski de eski takımına karşı golünü kaydetti.

Maçın yıldızı Raphinha, hat-trick yaparken, Robert Lewandowski de eski takımına karşı golünü kaydetti.

Bayern'in tek golü ise Harry Kane’den geldi.

Bayern'in tek golü ise Harry Kane’den geldi.

Bu üç puanla, Xavi'nin ardından göreve gelen Hans-Dieter Flick'in kulübe dokunuşu, ciddi biçimde fark edildi.

Bu üç puanla, Xavi'nin ardından göreve gelen Hans-Dieter Flick'in kulübe dokunuşu, ciddi biçimde fark edildi.

Kadronun genç ve İspanyol ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı.

Kadronun genç ve İspanyol ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı.
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22 oyuncudan 16'sı İspanyol ve 12'si La Masia'dan yetişme. Ayrıca 14 futbolcunun 23 yaş altında olması da Barça'nın geleceğe yatırım yaptığının net bir göstergesi.

22 oyuncudan 16'sı İspanyol ve 12'si La Masia'dan yetişme. Ayrıca 14 futbolcunun 23 yaş altında olması da Barça'nın geleceğe yatırım yaptığının net bir göstergesi.

Peki kadroda kimler vardı? 👇

Peki kadroda kimler vardı? 👇

17-19 yaş

  • Lamine Yamal – 17 yaşında, İspanyol

  • Sergio Cubarsí – 17 yaşında, İspanyol

  • Marc Fort – 18 yaşında, İspanyol

  • Gerard Martín – 19 yaşında, İspanyol

  • Maximiliano Kochen – 19 yaşında, Arjantinli

  • Sergi Domínguez – 19 yaşında, İspanyol

20-22 yaş arası

  • Marc Casadó – 20 yaşında, İspanyol

  • Alejandro Balde – 20 yaşında, İspanyol

  • Gavi – 20 yaşında, İspanyol

  • Pablo Torre – 20 yaşında, İspanyol

  • Fermín López – 20 yaşında, İspanyol

  • Pau Víctor – 22 yaşında, İspanyol

23-26 yaş 

  • Pedri – 21 yaşında, İspanyol

  • Ansu Fati – 21 yaşında, İspanyol

  • Jules Koundé – 25 yaşında, Fransız

  • Iñaki Peña – 25 yaşında, İspanyol

  • Raphinha – 27 yaşında, Brezilyalı

  • Frenkie de Jong – 27 yaşında, Hollandalı

  • Dani Olmo – 26 yaşında, İspanyol

27 yaş ve üzeri:

  • Iñigo Martínez – 32 yaşında, İspanyol

  • Wojciech Szczęsny – 34 yaşında, Polonyalı

  • Robert Lewandowski – 36 yaşında, Polonyalı

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