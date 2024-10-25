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Galatasaray’da Derbi Öncesi Şok! Okan Buruk Ameliyata Girecek

Galatasaray’da Derbi Öncesi Şok! Okan Buruk Ameliyata Girecek

galatasaray
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 15:49 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 15:58

Hafta sonu derbide Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un apandisinin patladığı ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi…

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Pazartesi Süper Lig’de ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı.

Pazartesi Süper Lig’de ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı teknik direktörü Okan Buruk’un, apandisinin patladığı için ameliyata alındığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı teknik direktörü Okan Buruk’un, apandisinin patladığı için ameliyata alındığı öğrenildi.

Okan Buruk’un yerine Beşiktaş derbisinde takın başında yardımcı hoca İrfan Saraloğlu’nun olabileceği iddia edildi.

Okan Buruk’un yerine Beşiktaş derbisinde takın başında yardımcı hoca İrfan Saraloğlu’nun olabileceği iddia edildi.

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