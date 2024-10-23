Okan Buruk Elfsborg Galibiyetiyle Bir İlke İmza Atarken Galatasaray da 11 Yıl Önceki Başarısını Tekrarladı!

Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Elfsborg sınavında dikkat çekici istatistiklere imza attı. Sarı-kırmızılılar, 11 yıl sonra bir başarıyı yeniden tekrarlarken Teknik Direktör Okan Buruk da kulüpte bir ilki elde etti.