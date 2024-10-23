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Okan Buruk Elfsborg Galibiyetiyle Bir İlke İmza Atarken Galatasaray da 11 Yıl Önceki Başarısını Tekrarladı!

Okan Buruk Elfsborg Galibiyetiyle Bir İlke İmza Atarken Galatasaray da 11 Yıl Önceki Başarısını Tekrarladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 22:41

Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Elfsborg sınavında dikkat çekici istatistiklere imza attı. Sarı-kırmızılılar, 11 yıl sonra bir başarıyı yeniden tekrarlarken Teknik Direktör Okan Buruk da kulüpte bir ilki elde etti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg’u ağırlarken hem sahada hem de tarihte iz bıraktı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg’u ağırlarken hem sahada hem de tarihte iz bıraktı.

İlk yarıda adeta bir futbol resitali sunan sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçerek taraftarını keyiflendirdi.

İlk yarıda adeta bir futbol resitali sunan sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçerek taraftarını keyiflendirdi.

Ancak Elfsborg’un geri dönüş çabaları sonucu maç, 4-3’lük heyecan dolu bir skora sahne oldu.

Ancak Elfsborg’un geri dönüş çabaları sonucu maç, 4-3’lük heyecan dolu bir skora sahne oldu.

Galatasaray, mücadeleden zaferle ayrılırken dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. 👇

Galatasaray, mücadeleden zaferle ayrılırken dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. 👇

Cimbom, tam 11 yıl sonra, Ekim 2013’te Kopenhag’a karşı bir Avrupa kupası maçında ilk yarıda attığı 3 golü, Elfsborg’a karşı tekrarlayarak yeniden bir ilke imza attı.

Cimbom, tam 11 yıl sonra, Ekim 2013’te Kopenhag’a karşı bir Avrupa kupası maçında ilk yarıda attığı 3 golü, Elfsborg’a karşı tekrarlayarak yeniden bir ilke imza attı.
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Bu tarihi an, Okan Buruk için de ayrı bir başarıyla taçlandı.

Bu tarihi an, Okan Buruk için de ayrı bir başarıyla taçlandı.

Buruk, Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarında üst üste 3 iç saha galibiyeti yaşayan ilk teknik direktör unvanını aldı.

Buruk, Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarında üst üste 3 iç saha galibiyeti yaşayan ilk teknik direktör unvanını aldı.
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