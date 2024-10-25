Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar Barıştı, Masanın Promil Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü
Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar Barıştı, Masanın Promil Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü
Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın yıllar sonra barışması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. Gazeteci Atilla Türker'in paylaştığı görüntülerde ikilinin samimi ve 'biraz' alkollü halleri sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
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Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın yıllar süren küslüğü nihayet son buldu. Atilla Türker'in paylaştığı barışma anındaki ikilinin "promil" seviyesi ise sosyal medyanın diline düştü.
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Önce ikilinin barışma anını izleyelim:
İşte o güldüren tepkiler:
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