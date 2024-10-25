Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar Barıştı, Masanın Promil Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın yıllar sonra barışması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. Gazeteci Atilla Türker'in paylaştığı görüntülerde ikilinin samimi ve 'biraz' alkollü halleri sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.