Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'nin Barcelona Seyahati Kabus Gibi Geçti
Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'nin Barcelona Seyahati Kabus Gibi Geçti
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bayern Münih deplasmanda Barcelona'ya karşı dört gollü ağır bir yenilgi aldı. Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ise üç puandan çok daha fazlasını kaybetti.
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Bayern Münih'in teknik direktörü Kompany, çıktığı Barcelona deplasmanında adeta dağıldı. 4-1'lik yenilgi ile ağır eleştirilen alan teknik direktörün tek kaybı 3 puan olmamış.
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Vincent Kompany maçtan bir gün önce şehri gezmek isteyerek turistik bölgelerden Sant Martí'ye gitti. Burada hırsızlığa maruz kalan Kompany'nin telefon, saat ve cüzdanı çalındı.
Polise şikayette bulunan Belçikalı teknik direktör genç bir adamın yanına gelerek dikkatini dağıttığını daha sonra cep telefonu, saat ve cüzdanının çalındığını söyledi.
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