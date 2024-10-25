İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Saldırısına Dair Detayları Paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Saldırısına Dair Detayları Paylaştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından saldırıya dair detayları açıklayan Yerlikaya, çalışanların rehin alınmasını kesin bir dille yalanlarken etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili de bilgi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerlikaya, yaralanmasına rağmen teröristlere müdahale eden şehit Atakan Şahin'den "kahramanımız" diye bahsederken olay anını şu şekilde anlattı:
Kadın teröristin yaralanmasının ardından kendini patlattığını söyleyen Yerlikaya, diğer teröristin de kendini patlattığını söyledi:
Hiçbir güvenlik gücünde mermi yarası olmadığını söyleyen Ali Yerlikaya, yaralananların da patlamalarda meydana gelen cam kesikleri gibi yaralanmalar olduğunu söyledi.
Ali Yerlikaya, jandarma ve polisi tebrik ederken "15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim olabilecek en az zayiatla başardık" açıklamasını yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın