İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Saldırısına Dair Detayları Paylaştı

'Araçtan inen biri kadın, diğeri erkek iki saldırgan masum insanlara ateş açıyor. Olay yerinde şehit düşen güvenlik görevlilerimiz var. Yaralı halde olan kahramanımız Atakan Şahin, şehit olmadan önce saldırganlara karşı koyuyor; yaralanmasına rağmen ateş açarak kadın teröristi etkisiz hale getiriyor.'