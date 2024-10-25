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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Saldırısına Dair Detayları Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Saldırısına Dair Detayları Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
25.10.2024 - 18:30 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 19:33

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına dair ayrıntılar belirginleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında, saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilme sürecini detaylarıyla kamuoyuyla paylaştı.

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TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından saldırıya dair detayları açıklayan Yerlikaya, çalışanların rehin alınmasını kesin bir dille yalanlarken etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili de bilgi verdi.

TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından saldırıya dair detayları açıklayan Yerlikaya, çalışanların rehin alınmasını kesin bir dille yalanlarken etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili de bilgi verdi.

Yerlikaya, yaralanmasına rağmen teröristlere müdahale eden şehit Atakan Şahin'den "kahramanımız" diye bahsederken olay anını şu şekilde anlattı:

Yerlikaya, yaralanmasına rağmen teröristlere müdahale eden şehit Atakan Şahin'den "kahramanımız" diye bahsederken olay anını şu şekilde anlattı:

'Araçtan inen biri kadın, diğeri erkek iki saldırgan masum insanlara ateş açıyor. Olay yerinde şehit düşen güvenlik görevlilerimiz var. Yaralı halde olan kahramanımız Atakan Şahin, şehit olmadan önce saldırganlara karşı koyuyor; yaralanmasına rağmen ateş açarak kadın teröristi etkisiz hale getiriyor.'

Kadın teröristin yaralanmasının ardından kendini patlattığını söyleyen Yerlikaya, diğer teröristin de kendini patlattığını söyledi:

Kadın teröristin yaralanmasının ardından kendini patlattığını söyleyen Yerlikaya, diğer teröristin de kendini patlattığını söyledi:

'Panikleyen terörist, ikinci ve üçüncü katlara çıkarak sığınacak bir yer arıyor ve sonunda tuvalete giriyor. Saat 16.40'ta kaçamayacağını anlayınca burada kendini patlatıyor.'

Hiçbir güvenlik gücünde mermi yarası olmadığını söyleyen Ali Yerlikaya, yaralananların da patlamalarda meydana gelen cam kesikleri gibi yaralanmalar olduğunu söyledi.

Hiçbir güvenlik gücünde mermi yarası olmadığını söyleyen Ali Yerlikaya, yaralananların da patlamalarda meydana gelen cam kesikleri gibi yaralanmalar olduğunu söyledi.

Ali Yerlikaya, jandarma ve polisi tebrik ederken "15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim olabilecek en az zayiatla başardık" açıklamasını yaptı.

Ali Yerlikaya, jandarma ve polisi tebrik ederken "15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim olabilecek en az zayiatla başardık" açıklamasını yaptı.

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