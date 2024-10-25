Adana Demirspor - Sivasspor Maçında İllegal Bahis Reklamı Yapıldı
Adana Demirspor - Sivasspor Maçında İllegal Bahis Reklamı Yapıldı
Daha önce Galatasaray'a sponsor olarak ses getiren ve kamuoyunda oluşan baskı ve gerekçelerle Galatasaray'ın geri adım attığı sponsorluk, Adana Demirspor'la işbirliğine devam ediyor.
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Adana'da Adana Demirspor'un Sivasspor'la karşılaştığı maçta sahadan üç puanla ayrılan takım misafir ekip oldu.
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Oynanan futbol ve heyecandan ziyade dikkat çeken noktalardan biri de reklam panolarında dönen illegal bahis reklamı oldu.
Daha önce Galatasaray'ın sırt sponsoru olan firmayla bağı gerekçesiyle Adana Demirspor da TFF tarafından yakından takip edilenler arasında yer almıştı.
Son Sivasspor maçında reklam panolarında yine aynı illegal bahis şirketinin haber platformunun yer alması dikkatlerden kaçmadı.
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