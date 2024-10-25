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IMF'den Türkiye'ye Asgari Ücret Siparişi Geldi: Geçtiğimiz Yıl Gibi Yapmayın

IMF'den Türkiye'ye Asgari Ücret Siparişi Geldi: Geçtiğimiz Yıl Gibi Yapmayın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
25.10.2024 - 21:54

2025 yılı başında Türkiye’de yapılacak asgari ücret zammına yönelik tartışmalar sürerken, IMF Türkiye Şefi James Walsh’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Walsh, Türkiye'nin asgari ücret artışlarından kaçınması gerektiğini ifade etti.

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2025 yılı asgari ücreti tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. İşçilerin gözü kulağı belirlenecek orandayken önce Merkez Bankası'ndan Washington üzerinden gelen "sinyal" ardından IMF'nin sözleri can sıkacak.

2025 yılı asgari ücreti tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. İşçilerin gözü kulağı belirlenecek orandayken önce Merkez Bankası'ndan Washington üzerinden gelen "sinyal" ardından IMF'nin sözleri can sıkacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yüzde 25 oranını yurt dışı yatırımcılarına fısıldarken IMF'nin talebi bunun da uzağında oldu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yüzde 25 oranını yurt dışı yatırımcılarına fısıldarken IMF'nin talebi bunun da uzağında oldu.

Türkiye Şefi James Walsh, "Bu yıl geçtiğimiz yılki gibi bir artış olmamasını bekliyoruz. Çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlemek enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır” dedi.

Türkiye Şefi James Walsh, "Bu yıl geçtiğimiz yılki gibi bir artış olmamasını bekliyoruz. Çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlemek enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır” dedi.

IMF yetkilisi, asgari ücret artışı yerine “düşük gelirli hanelere nakit transferi yoluyla destek sağlayan sosyal programlar” geliştirilmesini tavsiye etti.

IMF yetkilisi, asgari ücret artışı yerine “düşük gelirli hanelere nakit transferi yoluyla destek sağlayan sosyal programlar” geliştirilmesini tavsiye etti.

IMF Avrupa Dairesi Direktörü Alfred Kammer de “Bu asgari ücret anlaşmalarının, artık yılda bir kez yapılması gerekir" dedi.

IMF Avrupa Dairesi Direktörü Alfred Kammer de “Bu asgari ücret anlaşmalarının, artık yılda bir kez yapılması gerekir" dedi.
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IMF'nin 2025 bütçe taslağı üzerinden yapılmasını öngördüğü zam oranı ise %17 olarak görülüyor. Asgari ücret beklentileri ise şu şekilde:

IMF'nin 2025 bütçe taslağı üzerinden yapılmasını öngördüğü zam oranı ise %17 olarak görülüyor. Asgari ücret beklentileri ise şu şekilde:

  • IMF'nin beklentisine göre %17 zam yapılırsa 19 bin 892 TL

  • Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın vaadine göre %25 zam yapılırsa 21 bin 252 TL olacak.

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